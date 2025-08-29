Se invita a shell a bp a comprar combustible en pertamina si carece de stock

Yakarta, Viva – Estación privada de llenado de combustible público (SPBU), a saber Caparazón Y BP tiene una falta de suministro de combustible de petróleo durante algún tiempo. El gobierno también proporciona una solución.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia invitó a las dos estaciones de servicio a comprar Bbm el Pertamina.

«Si todavía faltan (estaciones de servicio privadas), compre en Pertamina», dijo Bahlil cuando se cumplió después de la inauguración del Director General de Petróleo y Gas en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

Bahlil dijo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales había otorgado una cuota adicional de importación de combustible para estaciones de gasolina privadas del 10 por ciento en comparación con la cuota de importación de combustible en 2024.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en el evento de energía del Festival Mineral de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Es decir, si la Compañía A en 2024 recibió una cuota de importación de combustible de 100 millones de kilolitros (KL), entonces en 2025 el gobierno había aumentado la cuota de importación de combustible a 110 millones de KL. Si las estaciones de servicio privadas aún carecen de combustible para distribuirse, Bahlil sugirió que compren su combustible a Pertamina, no dependen de las importaciones.

«Esto está relacionado con nuestro equilibrio de exportación-importación. No creo que elijamos amar, nos encantará todo, pero también debemos estar protegidos por la condición de nuestro país», dijo.

También dijo que el stock de combustible de Pertamina sigue siendo muchos, por lo que puede ser comprada por compañías de gestión de estaciones de servicio privadas.

«Las acciones de Pertamina siguen siendo mucho. Tengo que mantener un balance general de productos básicos. Uno de nuestros indicadores tiene levantamiento y nuestra producción es buena es reducir las importaciones, no agregar importaciones.

Anteriormente, Bahlil dijo que quería fortalecer el papel de Pertamina como una empresa estatal en el campo del petróleo y el gas, en medio de la escasez de combustible en una serie de estaciones de llenado de combustible público privado (SPBU).

Bahlil también dijo que su partido discutió el asunto del Artículo 33 en la Constitución de 1945 con respecto a la utilización de los recursos naturales para la prosperidad de la comunidad.

También estaba relacionado con el papel de Pertamina como un bumn asignado para satisfacer las necesidades del combustible doméstico. Por lo tanto, Bahlil quiere fortalecer la pertamina en medio de la escasez de combustible. (Hormiga)