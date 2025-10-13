Se investiga el caso radiactivo de Cs-137 en Cikande

Ataque, VIVA – El gobierno ha elevado el estado del manejo de casos de exposición a la radiación de Cesio (Cs)-137 en áreas industriales. CikandeSerang Regency, al escenario investigación.

El ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, en Serang Regency, Banten, enfatizó el lunes que esta medida legal es parte de los esfuerzos integrados del gobierno para resolver casos que se consideran graves y tienen un amplio impacto en la seguridad pública.

«Desde una perspectiva jurídica, hoy los investigadores de Bareskrim Polri han planteado el estado de la tramitación del caso, de investigación en investigación», dijo Hanif.

Ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif Faisol Nurofiq Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Según sus palabras, la búsqueda de fuentes de radiación se llevó a cabo en gran escala desde dos lados principales. En primer lugar, probablemente proviene de la importación de chatarra de hierro y acero que contiene el material. radioactivo. En segundo lugar, por la posibilidad de fugas o desperdicios derivados del uso de Cesio-137 con fines comerciales.

«Bareskrim está investigando muy seriamente a estas dos partes y se espera que en un futuro no muy lejano la investigación produzca conclusiones cuidadosas», afirmó.

Hanif añadió que la investigación contó con el apoyo de BIN y BAPETEN para garantizar que la fuente de radiación pudiera identificarse correctamente.

«Se están investigando exhaustivamente todas las líneas para garantizar que un incidente similar no pueda volver a ocurrir en esta República», dijo.

Pidió a la ciudadanía tener paciencia a la espera de los resultados de la investigación. Actualmente, dijo Hanif, Bareskrim Polri ha ampliado su equipo de investigación y ha pedido información a varias partes sospechosas de estar involucradas.

«En un futuro no muy lejano, es de esperar que el problema de la radiación del cesio-137 pueda resolverse pronto», afirmó.

Además de las medidas legales, el gobierno también está descontaminando diez puntos que han sido identificados como expuestos a la radiación. Se espera que la limpieza integral se complete en un máximo de un mes, mientras que para las unidades contaminadas se espera que se complete en una semana.

Hanif enfatizó que la gestión de la salud pública seguirá siendo llevada a cabo de forma continua por el Gobierno Provincial de Banten, el Gobierno de Serang Regency, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Mano de Obra y el Ministerio de Asuntos Sociales.

«Estas medidas integradas se están tomando para que este problema pueda resolverse rápidamente, brindando una sensación de seguridad y certidumbre a la comunidad», dijo.

También calificó el impulso de este caso como un punto de inflexión para endurecer las regulaciones y la supervisión de materiales radiactivos en Indonesia. «El Ministerio de Medio Ambiente ha suspendido temporalmente la importación de chatarra de acero y hierro. El Ministerio de Comercio también ha suspendido las importaciones hasta que haya acuerdos de gestión más estrictos», afirmó Hanif.