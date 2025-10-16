Se intensifica la seguridad en el tribunal civil de Patna tras amenaza de bomba







Se reforzó la seguridad en el tribunal civil de Patna tras una amenaza de bomba recibido por las autoridades, dijeron funcionarios el jueves.

Se registró minuciosamente todo el recinto judicial, pero no se encontró ningún objeto sospechoso, dijeron.

«Se recibió una amenaza de bomba en el correo electrónico de la oficina del juez de distrito, tribunal civil de patna. Mencionó que se colocaron explosivos dentro del recinto judicial. Se reforzó inmediatamente la seguridad y se pusieron en servicio escuadrones de perros y desactivadores de bombas», dijo a PTI Patna (Central) SP, Diksha.

«Las oficinas dentro de las instalaciones del tribunal fueron revisadas minuciosamente y no se encontró nada… Prima facie, el correo parece ser un engaño», dijo.

Se ha registrado un caso y el celular cibernético está investigando el origen del correo electrónico, añadió el SP.

