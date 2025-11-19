Se intensifica la polémica con Sarwendah, Ruben Onsu explora la cuestión del destino

Jacarta – Se observaron grandes cambios en la vida religiosa. Rubén Onsu desde que decidi ser convertir. ex marido Sarwendah nuevamente se robó la atención del público luego de presentar Ustaz Khalid Basalamah en su contenido de YouTube.

Este paso muestra el fuerte compromiso de Rubén con la profundización de los aspectos espirituales y al mismo tiempo enriquece la comprensión de las enseñanzas islámicas. ¡Vamos, desplázate más!

Como figura pública que ahora se toma más en serio la atención de sus necesidades espirituales, Rubén Onsu parece asistir regularmente a varios programas religiosos.

También está explorando activamente el conocimiento a través de diversos contenidos de predicación, especialmente después de encontrar consuelo en el estilo de presentación de conferencias de Ustaz Khalid Basalamah.

En la última sesión de su canal de YouTube, Rubén no ocultó su felicidad por poder conocer directamente al predicador.

«Esto es un honor (la llegada de Ustaz Khalid Basalamah). Estoy muy feliz porque he estado esperando. Me gusta ver las (conferencias) de Ustaz», dijo Ruben Onsu, citado por el canal de YouTube Just Ruben, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

En esta ocasión, Rubén eligió el tema del destino como tema principal a estudiar con Ustaz Khalid Basalamah. Admitió que muchas personas –incluido él mismo– todavía a menudo malinterpretan el concepto de destino en el Islam.

«Es una palabra que nos parece fácil de decir, pero mucha gente no la entiende o le gusta malinterpretar el destino. Entonces, según ustaz, ¿cuál es el verdadero significado de destino, ustaz?» -Preguntó Rubén.

En respuesta, Ustaz Khalid Basalamah dio una explicación exhaustiva. Según él, el destino es una provisión absoluta de Allah SWT.

«Las decisiones y disposiciones de Alá. Y ese destino fue determinado mucho antes de la creación del hombre», respondió Ustaz Khalid.

Hizo hincapié en que el destino había sido registrado desde antes de que existiera el universo, almacenado en la Tabla de Mahfuzh.

Para aclarar la interpretación, Ustaz Khalid citó un hadiz narrado por Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu ‘Anhu sobre la creación de la pluma como la primera criatura.

El Profeta SAW dijo: «De hecho, lo primero que Dios creó fue una pluma, luego Dios dijo (a la pluma): ‘Escribe’. Entonces a partir de ese momento algo sucedió desde la predestinación hasta el Día de la Resurrección». (AR Imam Ahmad, Abu Dawud y At-Tirmidhi).