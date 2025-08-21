El Miami Calor resistido la tentación de comerciar con el novato Big Man Kel’el Ware durante su persecución fallida por Kevin Durant. Pero si Milwaukee Bucks estrella Giannis Antietokounmpo Están disponibles, Grant Hughes de Bleacher Report dice que el calor no debe perder el tiempo y hacer de Ware la pieza central de su oferta.

Hughes presentó un intercambio potencial que enviaría a Antetokounmpo a Miami en un acuerdo repleto de perspectivas y borradores de capital:

Miami Heat recibe: Giannis antetokounmpo

Milwaukee Bucks recibe: Kel’el Ware, Tyler Herro, Andrew WigginsSwap de primera ronda 2027, intercambio de primera ronda 2029, selección de primera ronda 2030, intercambio de primera ronda 2031, selección de primera ronda 2032

«Si Giannis finalmente pide que se intercambie, el calor podría saltar con una oferta pesada que también incluye a Ware como el guardián junto con el salario correspondiente», «. Hughes escribió.

¿Por qué Miami debe considerarlo?

Para Miami, la oportunidad de adquirir Antetokounmpo es una oportunidad que altera la franquicia. Emparejando el dos veces MVP con Bam Adebayo y Norman Powell Inmediatamente le daría al Heat una de las canchas delanteras más dinámicas de la NBA, creando una pesadilla defensiva y un núcleo ofensivo versátil.

Hughes señaló que Ware es la «mejor herramienta para asegurar el talento de alta gama» de Miami después de una fuerte temporada de novato. Sus promedios por 36 minutos (15.1 puntos, 12 rebotes, 1.8 bloqueos y casi un triple hecho) mostraron el potencial del 7 pies como un gran hombre moderno. Pero también existe el riesgo de aferrarse a él. Ware disparó solo el 31.5% de tres, y si ese número no mejora, su valor como chip comercial podría caer.

«El Heat podría querer actuar rápidamente», advirtió Hughes, argumentando que las acciones actuales de Ware podrían ser tan altas como es así.

Los mercados de apuestas favorecen el calor

Apuestas deportivas AG tiene el calor firmemente en la mezcla si la situación de Antetokounmpo cambia. Miami se sienta con las terceras probabilidades (+500) para aterrizar a la superestrella, solo siguiendo el New York Knicks (+100) y el San Antonio Spurs (+200). El Brooklyn Nets (+600) y Boston Celtics (+1600) Sigue a Miami entre los cinco primeros.

Esa colocación refleja la reputación de larga data de Miami por la persecución de estrellas. Pat Riley y The Heat Front Office han construido un historial de convertir columpios audaces en piedras angulares de franquicias, desde LeBron James y Chris Bosh en 2010 a Jimmy Butler En 2019. Antetokounmpo podría representar su próximo movimiento transformador.

El juego de espera en Giannis

La búsqueda del calor finalmente depende del propio Antetokounmpo. Su futuro con Milwaukee ha sido objeto de especulaciones toda la temporada baja. En «Get Up», Shams Charania de ESPN informó que el MVP dos veces continúa sopesando sus opciones.

«Todavía no hay nada en piedra sobre si Giannis Antetokounmpo se quedará en Milwaukee o si se irá». Dijo Charania. «La pregunta constante que Giannis tiene, sin embargo, es: ‘¿Puedo ganar un campeonato con esta lista?'»

Por ahora, Miami solo puede esperar. Pero si Antetokounmpo llega a un punto de ruptura con los dólares, Hughes cree que el calor tiene las piezas para atacar, y comienza con Kel’el Ware.