Se instó a la policía nacional y la oficina del fiscal a completar el caso de la cerca del mar de Bekasi

Yakarta, Viva – La insistencia para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resuelve inmediatamente el caso Valla del mar En el pueblo de Segarajaya, Tarumajaya, Bekasiel más fuerte. Porque, dado que los nueve sospechosos se determinaron en la supuesta falsificación de 93 Certificado de Propiedad (SHM), este caso nunca ingresó al tribunal.

Polri Y Oficina del Fiscal General (Hace) se dice que tiene diferentes puntos de vista sobre los elementos criminales en el caso. La policía consideró que se investigó suficientemente como un delito penal general, mientras que la oficina del fiscal vio una indicación de corrupción que debe ser investigada más profunda. Como resultado, el proceso legal se atascó en el medio del camino.

El experto en derecho penal, Presidente Huda, evalúa el punto muerto debe superarse si hay comunicación a nivel de liderazgo. «La aplicación de la ley debe estar más lejos. La comunicación condicional entre investigadores y fiscales debe superarse a través de la comunicación a nivel de liderazgo de las dos agencias», dijo el lunes 15 de septiembre de 2025.

Huda incluso sospechaba que había una gran fuerza detrás de la lentitud de este caso. «Creo que este es un intento de obstaculizar la policía en este caso, especialmente porque detrás de él hay un gran conglomerado», dijo.

Además de las agencias de aplicación de la ley, los ministerios e instituciones relevantes tampoco se salvan del centro de atención. Se considera que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) tiene que tomar medidas del lado administrativo, incluida la demolición de cercas marinas ilegales. Mientras que la Agencia Nacional de Tierras (BPN) se instó a cancelar el certificado problemático.

«Si la Policía Nacional emite SP3, eso es lo que no queremos. La gente quiere tener una tierra de 50 a 100 metros difíciles. Este es el que puede controlar el mar a miles de hectáreas», dijo.

Un tono similar también provino del observador legal de la Universidad Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Según él, la oficina del fiscal no necesita esperar a la Policía Nacional si es seguro que hay un elemento de corrupción.

«Si la policía no quiere investigar la supuesta corrupción de la oficina del fiscal puede investigar a sí misma sin la participación de la policía, lo importante es que avanzará a los tribunales», dijo Fickar.