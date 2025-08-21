Se instó a la policía nacional a investigar la presunta minería ilegal en East Halmahera

Yakarta, Viva – Sede de la policía y la agencia de auditoría suprema (BPK) Pidió intervenir para investigar las presuntas prácticas mineras ilegales en el este de Halmahera, Norte de Maluku.

Coordinador de movimiento Alumno Y los jóvenes que cuidan a la gente (Gempur), Ahmad Rizki Baihaqi, dijo que una de las compañías destacadas en este caso era PT WKM. Se sospecha que la compañía realiza actividades de producción sin embolsar un permiso de recuperación como se estipula en la ley de Minerba.

«Mientras que desde los aspectos ambientales y los pasivos de recuperación, el gobierno provincial del norte de Maluku a través de la carta número 340/5C./2018 ha establecido una garantía de recuperación de la operación de producción 2018-2022 con un valor total de RP13.45 AD», dijo, el jueves 21 de agosto, 2025.

Además, Ahmad también aludió a presuntas violaciones en 2021, cuando se sospechaba que PT WKM vendía 90 mil métricas de minerales de Nicke que en realidad eran un activo de confiscación estatal. Sobre esa base, consideró que la compañía debería haber sido sentenciada a sanciones estrictas.

Además, Gempur le pidió al BPK que realizara una auditoría financiera de PT WKM para rastrear fondos que deberían usarse como garantía de recuperación. AHMAD agregó, una actitud firme hacia las compañías mineras ilegales estaba en línea con las instrucciones del presidente Prabowo Subianto en un discurso estatal en la sesión anual del MPR.

«Los problemas relacionados con las compañías mineras ilegales también han sido transmitidos con firmeza por el presidente del Sr. Prabowo Subianto en su discurso estatal en la sesión anual de MPR que declaró que frenaría 1.063 minas ilegales en toda Indonesia», dijo.