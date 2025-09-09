Se instaron a las facturas a agregar $ 24 millones de seguridad en medio de luchas defensivas

El Bills de búfalo logró una emocionante victoria sobre los Ravens de Baltimore en el primer partido de la temporada del domingo, pero la victoria de llegar desde el principio se vio empañada por las luchas en todos los niveles de la defensa.

Aunque la defensa se mantuvo en dos unidades críticas tardías de los Ravens para preparar el escenario para la victoria 41-40, fueron atacados por el corredor Derrick Henry y el mariscal de campo Lamar Jackson. Los Bills ya tenían signos de interrogación en seguridad en el juego, y el rendimiento solo profundizó las preguntas sobre si el equipo tiene el personal adecuado.

En medio del juego, algunos analistas sugirieron que los Bills echen un vistazo a una seguridad de $ 24 millones que hizo una entrada sorpresa al mercado de agentes libres justo antes del comienzo de la temporada.

Bills podría firmar al ex rival

Los Patriotas de Nueva Inglaterra se separaron con los pimientos jabrill de seguridad justo antes de la semana 1, dando a los facturas una opción potencial para aumentar la posición. Aunque los Bills son sólidos con una fuerte seguridad con el veterano Taylor Rapp, lucharon por aterrizar en una seguridad gratuita inicial.

El jugador de segundo año, Cole Bishop, terminó ganando el trabajo inicial contra el veterano Damar Hamlin, pero tanto Bishop como Rapp tuvieron problemas en la victoria del domingo sobre los Ravens. Su desempeño llevó a muchos a sugerir que los Bills se ejecuten en Peppers, que también fue flotado por el analista Kyle Crabbs de Atoz Sports Justo antes de que comenzara la temporada.

La primera selección de primera ronda viene de un período de tres años con los Patriots y ha demostrado ser una espalda defensiva productiva. Ha realizado 511 tacleadas de carrera y siete intercepciones con 35 pases defensados ​​en su carrera de ocho años.

Bills ya a corto plazo en defensa

Los Bills ya han sufrido algunas derrotas en defensa, incluso antes de que la temporada comenzara el domingo. Poco después de agregar ala defensiva Michael Hoecht y el tackle defensivo Larry Ogunjobi en la agencia libre, el equipo se enteró de que ambas cumplirían suspensiones de seis juegos por violar las reglas de la liga contra las drogas que mejoran el rendimiento.

Los Bills también han sido golpeados en la secundaria, perdiendo el esquinero novato de la primera ronda Maxwell Hairston por una lesión en el campamento de entrenamiento. Los Bills colocaron a Hairston en la reserva lesionada para comenzar la temporada, pero esperan que vuelva.

El veterano esquinero Tre’Davious White también resultó herido antes de la temporada y se perdió el juego de la semana 1 contra los Ravens, pero el entrenador en jefe Sean McDermott dijo que ha estado avanzando en su rehabilitación.

McDermott no dijo si White estaría listo para jugar en la Semana 1 contra los Jets de Nueva York, pero le dio algo de optimismo que volvería pronto.