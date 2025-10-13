Se insta al PSSI a despedir a Patrick Kluivert después de no poder llevar a la selección de Indonesia a la Copa del Mundo de 2026, cifras del entrenador de la selección de Indonesia

Jacarta – Insistir en el orden PSSI despedir al entrenador Patricio Kluivert volviéndose más fuerte después Selección Nacional de Indonesia Ciertamente no logró avanzar a la fase final de la Copa del Mundo de 2026. Hashtag #KluivertFuera También tuvo un amplio eco en las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de la decepción pública por los malos resultados obtenidos por el Garuda Squad.

Director del equipo nacional de Indonesia, Sumardjise pronunció en respuesta a la ola de críticas. Prefirió no hacer muchos comentarios y dejó la decisión sobre el futuro de Kluivert enteramente a los miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco).

«Sí, este asunto (el futuro de Patrick Kluivert) se decidirá en la reunión del Exco. Pero sí, una vez más transmitiré lo que hay en la reunión del Exco», dijo Sumardji citado por tvOne.

«No esconderé lo que es bueno y lo que no es bueno. Les contaré todo tal como es», continuó.

Se confirmó que la selección de Indonesia fue eliminada de la clasificación para la Copa del Mundo 2026 después de perder 0-1 ante Irak en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Arabia Saudita, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB. Anteriormente, el equipo de Garuda también perdió 2-3 ante Arabia Saudita en el partido inaugural del Grupo B de la cuarta ronda.

Estas dos derrotas consecutivas dejaron a Indonesia en la última posición con cero puntos, además de cerrar la oportunidad de hacer historia en el evento más prestigioso del fútbol mundial.

Sumardji destacó que el PSSI debe tener el coraje de tomar decisiones firmes en cuanto a la evaluación de Kluivert y su cuerpo técnico.

«Una vez más, porque estuve en el equipo desde la jornada 1 de octubre de 2023 hasta ahora. También estuve ahí con TC, estuve todo ahí y nunca estuve lejos de los chicos de este equipo», explicó.

«Así que les diré lo que es, sí, todo volverá a los amigos de Exco. Esta vez pido ayuda a los amigos de Exco para que tengan el coraje de adoptar una postura firme», dijo Sumardji.

Mientras tanto, Patrick Kluivert sigue apreciando mucho a sus jugadores a pesar de que no lograron llevar a Indonesia a la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

«Todos los resultados que conseguimos fueron buenos y creo que hemos crecido mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», afirmó Kluivert tras el partido.