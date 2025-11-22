Se insta al comandante a reemplazar a Bobby Wagner con la AFC South Star

Las formas en que Comandantes de Washington Los fracasos en 2025 son numerosos y cubren todos los niveles de la franquicia. En el aspecto técnico, el mayor fracaso se produjo en la defensa.
Ahí es donde se supone que el entrenador en jefe Dan Quinn está en su mejor momento, pero esa unidad luce completamente perdida y superada desde el primer partido de la temporada. Se ha puesto tan mal que Quinn terminó haciéndose cargo de las tareas defensivas del coordinador defensivo Joe Whitt en las últimas semanas.
Que Quinn haga eso es probablemente más simbólico que cualquier otra cosa.
Los Commanders tienen marca de 3-8 y perdedores de 6 juegos consecutivos de cara a su descanso en la Semana 12. La temporada, para todos los efectos, es un completo fracaso. La verdadera solución probablemente no llegará hasta la temporada baja.
Ahí es cuando los Commanders podrán seleccionar para el futuro y, con suerte, causar sensación en la agencia libre, donde Kristopher Knox de Bleacher Report piensa jaguares de jacksonville apoyador interno David Lloyd podría ser la solución.
Knox colocó a Lloyd en el puesto 5 general de su lista de los 50 mejores NFL agentes libres en el ciclo 2026 y enumeró a los Commanders como la opción perfecta para el ex seleccionado de primera ronda de 27 años.
«El apoyador de los Jaguars, Devin Lloyd, estuvo en su mayoría ‘bien’ en sus primeras tres temporadas en la NFL», escribió Knox. «La selección de primera ronda de 2022 fue un titular bastante bueno, pero no hacía jugadas sorprendentes con regularidad. Sin embargo, eso cambió en 2025, que resulta ser un año de contrato para él. El jugador de 27 años ha estado en todo el campo esta temporada, realizando jugadas de impacto como bloqueador de carreras y defensor de cobertura. El atletismo de élite que lo convirtió en un prospecto de primera ronda ha estado en plena exhibición».
Lloyd podría ser un creador de juego dinámico para los comandantes
Lloyd, de 6 pies 3 pulgadas y 235 libras, fue dos veces seleccionado All-Pac-12 y All-American en la Universidad de Utah, y culminó su carrera al ser nombrado Jugador Defensivo del Año Pac-12 en 2021, cuando tuvo 66 tacleadas, 8.0 capturas y 4 intercepciones, incluida una Pick 6 en el Juego de Campeonato Pac-12.
Los Jaguars seleccionaron a Lloyd en la primera ronda (N° 27 en general) de la Draft 2022 de la NFLlo cual fue mala suerte para Lloyd porque posiblemente sea la franquicia con peor gestión de toda la liga.
Lloyd se encuentra en la última temporada de su contrato de novato de 4 años y $12,93 millones después de que los Jaguars rechazaran la opción del quinto año para 2026. A lo largo de sus primeras 4 temporadas, Lloyd ha al menos 110 tackles cada año y tiene 38 tacleadas, 3 TFL y 4 intercepciones en 8 juegos en 2025. Eso incluye unas increíbles 129 yardas de devolución de intercepción, incluida una devolución de intercepción de 99 yardas para touchdown en una sorpresiva victoria por 31-28 sobre los Jefes de Kansas City en la Semana 4.
Wagner parece haber tocado finalmente contra la pared
Si hay algo de verdad o justicia en el universo, Commanders inside linebacker Bobby Wagner algún día terminará en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.
La temporada 2025 probablemente no será parte de la lista de logros del jugador de 35 años, 11 veces All-Pro de la NFL, 10 veces Pro Bowler y campeón del Super Bowl.
Si bien Wagner todavía lidera a los Commanders con 107 tacleadas, parece un paso lento esta temporada, un año en el que las expectativas eran que su equipo fuera contendiente al Super Bowl. Ahora, no es difícil ver a Wagner reemplazado por Lloyd para formar una combinación dinámica con el apoyador. Frankie Luvu en 2026.
