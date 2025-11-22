Se insta al comandante a reemplazar a Bobby Wagner con la AFC South Star

Las formas en que Comandantes de Washington Los fracasos en 2025 son numerosos y cubren todos los niveles de la franquicia. En el aspecto técnico, el mayor fracaso se produjo en la defensa.

Ahí es donde se supone que el entrenador en jefe Dan Quinn está en su mejor momento, pero esa unidad luce completamente perdida y superada desde el primer partido de la temporada. Se ha puesto tan mal que Quinn terminó haciéndose cargo de las tareas defensivas del coordinador defensivo Joe Whitt en las últimas semanas.

Que Quinn haga eso es probablemente más simbólico que cualquier otra cosa.

Los Commanders tienen marca de 3-8 y perdedores de 6 juegos consecutivos de cara a su descanso en la Semana 12. La temporada, para todos los efectos, es un completo fracaso. La verdadera solución probablemente no llegará hasta la temporada baja.

Ahí es cuando los Commanders podrán seleccionar para el futuro y, con suerte, causar sensación en la agencia libre, donde Kristopher Knox de Bleacher Report piensa jaguares de jacksonville apoyador interno David Lloyd podría ser la solución.

Knox colocó a Lloyd en el puesto 5 general de su lista de los 50 mejores NFL agentes libres en el ciclo 2026 y enumeró a los Commanders como la opción perfecta para el ex seleccionado de primera ronda de 27 años.