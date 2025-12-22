Se insta a los Yankees a tomar medidas audaces para adquirir al relevista estrella de los Padres

El Yankees de Nueva York Necesita otro relevista de alto apalancamiento y podría mirar el mercado comercial para satisfacer esa necesidad.

Se espera que el cerrador de Nueva York en 2026 sea David Bednar. Se espera que Camilo Doval y Fernando Cruz sean los preparadores. Pero a los Yankees les vendría bien otro relevista de élite, y podrían mirar el mercado de cambios para agregar otro relevista.

El experto de los Yankees, Chris Kirschner de The Athletic, instó al equipo a adquirir a Adrián Morejón del Padres de San Diego.

«Los Yankees se beneficiarían enormemente si pudieran importar una opción más para que Boone la use en la parte trasera de su bullpen», Kirschner. escribió. «Los Padres están escuchando ofertas de intercambio para sus mejores relevistas: Estrada, Mason Miller y Adrián Morejón. Miller es la joya de ese grupo. Pero los Yankees probablemente no podrían igualar un intercambio por él. Estrada y Morejón son más realistas, y ambos serían excelentes incorporaciones».

Morejón sería un relevista zurdo de gran influencia para los Yankees. Fue All-Star en 2025 y sería pieza clave del bullpen de Nueva York.

La temporada pasada, Morejón tuvo marca de 13-6 con efectividad de 2.08 en 75 juegosdemostrando que puede ser un relevista de gran influencia para los Yankees. Tiene contrato hasta la temporada 2026.

Los Yankees necesitan agregar otro relevista

Nueva York ha tenido una temporada baja relativamente tranquila, lo cual ha sido una sorpresa.

Aún así, los Yankees siguen en contacto con algunos de los mejores agentes libres, como Cody Bellinger, pero el equipo también debería estar interesado en ayuda de lanzadores. Aunque los Yankees tienen a Bednar como cerrador, Kirschner cree que Nueva York necesita agregar otro relevista de primer nivel.

«Los Yankees actualmente tienen demasiados signos de interrogación en su bullpen como para confiar en que este grupo será notablemente mejor en 2026», agregó Kirschner. «Es por eso que agregar al menos un relevista de calidad más debe ser una prioridad para Cashman antes de que comience la temporada».

Con la mayoría de los mejores relevistas firmados, si los Yankees van a agregar un relevista de alto apalancamiento, tendría que llegar a través de un canje.

Aaron Boone se siente confiado con el bullpen

El bullpen de los Yankees tuvo algunos problemas en 2025, pero el equipo hizo un buen trabajo fortaleciéndolo en la recta final.

Nueva York adquirió a Bednar y Doval en la fecha límite, y Bednar fue una gran parte de su bullpen. Aunque Doval tuvo algunas dificultades, a Boone le gustó dónde terminó y espera que tenga un papel clave en 2026.

«Realmente me siento bien acerca de dónde estaba al final de la temporada y en los playoffs», dijo Boone a principios de este mes. «Sentí que tuvo algunas de sus mejores salidas para nosotros al final y en la postemporada. Hizo algunas cosas, simplemente en cómo se prepara y todo, que lo limpiaron un poco y lo colocaron en una mejor posición para el lanzamiento de strike.

«Sé que con solo hablar con nuestros lanzadores, parece que ha tenido un invierno realmente bueno y eficiente en términos de comunicación y programa de lanzamiento y de prepararse para jugar. Soy realmente optimista sobre lo que Camilo va a hacer por nosotros».

La única incorporación del bullpen de Nueva York esta temporada baja fue volver a contratar a Paul Blackburn.