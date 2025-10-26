Se insta a los Warriors a cambiar por una guardia totalmente defensiva para ayudar a Steph Curry

si el guerreros del estado dorado Se toman en serio la idea de dar un último empujón al campeonato en el ocaso de Esteban CurryEn su carrera, es posible que necesiten corregir la única debilidad que continúa frenándolos.

El entrenador en jefe Steve Kerr ha rotado Brandin Pod Ziemia, Moisés Moodyy amigo hield junto a Curry en la zona de defensa para abrir la temporada. Pero según Greg Swartz de Bleacher ReportHay un objetivo comercial ideal que podría elevar inmediatamente el potencial bidireccional de Golden State: Derrick Blanco del celtas de boston.

“A los 31 años, Derrick White ya no es exactamente joven, pero parecería un polluelo de primavera junto a Stephen Curry. Jimmy mayordomo, Draymon Verde y Al Horford sobre estos Golden State Warriors”, escribió Swartz.

Derrick White es visto como el compañero defensivo ideal de Curry

Swartz argumentó que White sería el compañero perfecto en la defensa para un Curry de 38 años, cuya intensidad defensiva naturalmente no puede igualar sus mejores años.

«White también sería el compañero perfecto en la defensa para un Curry de 38 años que probablemente no hará esfuerzos defensivos todas las noches en esta etapa de su carrera», agregó Swartz.

Un dos veces NBA White, seleccionado como segundo equipo totalmente defensivo, sigue siendo uno de los escoltas más versátiles de la liga, capaz de defender múltiples posiciones y proteger el aro a un nivel de élite. Swartz lo llamó «quizás el mejor guardia bloqueador de tiros que hemos visto desde Dwyane Wade».

Además de la defensa, White aporta una jugada eficiente, tiros de tres puntos y experiencia en el campeonato, todos rasgos invaluables para un equipo de los Warriors que busca exprimir otra carrera profunda en los playoffs de su núcleo veterano.

El papel de White en Boston podría estar cambiando en medio de un comienzo lento

White ha comenzado la nueva temporada con un promedio de 20,0 puntos por partido, pero su eficiencia ha disminuido a medida que ha soportado una carga ofensiva más pesada tras las lesiones de Jayson Tatum (Aquiles) y las salidas de temporada baja de Al Horford, Kristaps Porzingis y Jrue vacaciones.

Está lanzando solo un 31,6% desde el campo y un 29,2% desde tres, un marcado contraste con el 44,2% en general y el 38,4% en triples que registró durante la carrera por el campeonato de Boston en 2024.

Los números sugieren que White prospera mejor como jugador complementario, no como centro ofensivo principal, un papel que podría retomar sin problemas en Golden State junto a Curry, Butler y Green y su familiaridad con Horford.

Los Celtics han puesto el listón muy alto para las ofertas comerciales

A pesar de las especulaciones comerciales, Boston no tiene planes inmediatos de trasladar a White.

De acuerdo a El experto de la NBA Jake Fischerlos Celtics sólo considerarían un regreso de gran éxito, comparable a las cinco selecciones de primera ronda que obtuvo Knicks de Nueva York se rindió por Puentes Mikal.

En julio, Brett Siegel de ClutchPoints informó que varios equipos ofrecieron dos selecciones de primera ronda y un intercambio por White, pero Boston los rechazó.

El ejecutivo de los Celtics, Mike Zarren, abordó directamente los rumores que involucran a White y Jaylen Brownenfatizando que ambos son piezas centrales del plantel de Boston.

«Esos dos muchachos son realmente grandes jugadores de la NBA». El zar dijo a los periodistas. después del borrador. «No ha habido nada serio acerca de intercambiarlos».

Por qué los Warriors deberían seguir mirando

Si los Celtics siguen teniendo problemas, eso podría cambiar, y los Warriors son uno de los pocos equipos equipados para atacar.

Golden State posee hasta cuatro selecciones negociables de primera ronda y varios contratos equivalentes, incluidos Jonathan Kuminga‘s.

Kuminga, quien volvió a firmar con un contrato de dos años y $48,5 millones con una opción de equipo, ha sido excelente desde el principio: promedió 15,7 puntos, 7,3 rebotes y 4,0 asistencias con un 55,2% de tiros y un 50% desde lo profundo.

Aún así, si los Warriors ven a White como la pieza que falta para reavivar su ventana de campeonato, la directiva puede enfrentar una decisión difícil: seguir construyendo alrededor del crecimiento de Kuminga, o cambiar por el escolta bidireccional que podría maximizar el mejor momento restante de Curry.