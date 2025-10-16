Se insta a los Seahawks a adquirir a la ex All-Pro Minkah Fitzpatrick

El Halcones Marinos de Seattle han lidiado con varias lesiones en su secundaria durante semanas, incluida una en la seguridad julián amor. El miércoles, Garrett Podell de CBS Sports propuso una respuesta externa a la lesión de Love: Delfines de Miami seguridad Minkah Fitzpatrick.

Mientras nombra a un jugador cada uno NFL El contendiente debía adquirir antes de la fecha límite de cambios de la liga, Podell eligió a Fitzpatrick para los Seahawks.

«Los Seahawks han tenido un buen comienzo después de contratar a Sam Darnold como su nuevo mariscal de campo esta temporada baja, y deberían capitalizar ese comienzo reforzando la parte trasera de su defensa. julián amor (tendón de la corva) se ha perdido tres de los seis partidos de Seattle esta temporada, por lo que los Seahawks deberían buscar reforzar su profundidad en la posición”. escribió Podell.

«¿Por qué no la versátil y cinco veces Pro Bowler Minkah Fitzpatrick? Los Dolphins tienen marca de 1-5 y podrían ser el próximo equipo en despedir a su entrenador en jefe, lo que desencadenaría una reconstrucción clara. Los Seahawks deberían aprovechar la oportunidad de agregar una pieza de ajedrez divertida para que el entrenador Mike Macdonald la despliegue en su defensa en un año en el que la NFC parece más abierta que nunca».

Fitzpatrick ya ha sido canjeado dos veces en su carrera, incluida una este año. Los Dolphins lo adquirieron del Acereros de Pittsburgh en un intercambio «excelente» de gran éxito el 30 de junio.

Durante seis años en Pittsburgh, Fitzpatrick llegó al primer equipo All-Pro tres veces.

Irónicamente, en septiembre de 2019, los Steelers lo adquirieron en un canje procedente de los Dolphins, quienes seleccionaron a Fitzpatrick en el puesto 11 en general en el Draft 2018 de la NFL.

En seis partidos esta temporada, Fitzpatrick ha publicado 38 tacleadas combinadas, cinco defensas de pase y una intercepción para los Dolphins.

A Julian de los Seahawks le encanta lidiar con una lesión en el tendón de la corva

Si todos en la secundaria de los Seahawks estuvieran sanos, habría pocas razones para que Seattle mostrara interés en Fitzpatrick.

Pero la secundaria de los Seahawks está lejos de ser saludable. Love se ha perdido la mitad del primer tercio de la temporada 2025.

Quizás lo más alarmante sea la lesión de Love: ya regresó pero luego tuvo que sentarse nuevamente. amor perdido Semana 3 debido a su tendón de la corva, pero jugó una semana corta el jueves durante la Semana 4.

A pesar de tener 10 días para prepararse para la Semana 5, Love no participó en ese concurso ni en el juego más reciente del equipo el 12 de octubre.

Si los Seahawks ven que Love se pierde más juegos, entonces adquirir un profundo veterano para ayudar en el futuro inmediato no sería una mala idea. Es posible que Love tenga que lidiar con su problema en el tendón de la corva durante el resto de la temporada.

Cómo Minkah Fitzpatrick podría encajar con los Seahawks

La temporada All-Pro más reciente de Fitzpatrick fue la de 2022. Aunque llegó al Pro Bowl los últimos dos años, no ha sido el mismo jugador.

En 2022, Fitzpatrick tuvo seis intercepciones, la mayor cantidad de la liga. Desde entonces, sólo lleva dos en 33 partidos.

Ésa es la desventaja de negociar por Fitzpatrick. El safety veterano también está fichado hasta 2026 y se espera que alcance un límite de $ 18,8 millones el próximo año.

Obviamente, eso es mucho para pagar a un jugador que podría ser simplemente un reemplazo por lesión durante media temporada.

Pero los Seahawks podrían llegar a términos más favorables a través de un intercambio con Miami para reducir ese tope salarial. Los Seahawks también podrían planear contratarlo como titular para algo más que 2025. Seguridad libre de Seattle Coby Bryant Se convertirá en agente libre sin restricciones la próxima temporada baja.

Los Seahawks podrían tener planes para el novato de segunda ronda Nick Emmanwori para reemplazar a Bryant. Pero Emmanwori sólo ha jugado tres partidos esta temporada debido a lesiones.

Fitzpatrick podría brindar seguridad en la secundaria esta temporada y la próxima si Seattle así lo quisiera. Como mínimo, es un safety que ha estado sano desde el inicio de la campaña de 2024.

Fitzpatrick ha jugado siempre un centro defensivo para los Dolphins esta temporada.