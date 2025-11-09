Se insta a los Raiders a tomar una decisión impactante en medio de un récord de 2-7

La temporada 2025 de la NFL no ha transcurrido según lo planeado Asaltantes de Las Vegasy con un récord de 2-7, están surgiendo preguntas sobre el cuerpo técnico a medida que la directiva comienza a mirar hacia la campaña de 2026.

NFL Los equipos no tienen reparos en despedir a un entrenador después de sólo una temporada si el equipo ha tenido un desempeño desastroso. Si esta temporada toca fondo y no hay señales positivas a las que aferrarse, ya sea que los novatos comiencen a mejorar o que el juego mejore, Carroll podría terminar con los Raiders.

En medio del Año 1 con Carroll sin éxito, Rob Parker de FOX Sports Radio cree que los Raiders deberían presionar el botón de reinicio y despedir al hombre de 74 años.

«Si soy los Raiders, Mark Davis, no hay [are] «Hay dos cosas que estoy haciendo fuera de temporada», dijo Park en la edición del 7 de noviembre de “La extraña pareja con Rob Parker y Kelvin Washington.“ “Me voy a cortar el pelo, uno bueno. Y me desharé de Pete Carroll.

«Lo enviaré a un centro de atención domiciliaria con algo de dinero. Muchas gracias, Pete. Pero no hay manera de que siga adelante. Esto no es como otros aspectos del equipo. El mariscal de campo jugó realmente mal este año, y pudimos verlo todo. Este equipo es horrible. Simplemente horrible».

¿Deberían los Raiders arrepentirse de haber contratado a Pete Carroll?

Además, Parker dio una vuelta de victoria y señaló que esta contratación de Carroll por parte de los Raiders iba a explotar en la cara de la franquicia. Afirma que Las Vegas no contaba con el equipo que requería un entrenador en jefe veterano como Carroll y, en cambio, esto parece ser una reconstrucción, que podría no ser adecuada para el primero. Halcones Marinos de Seattle entrenador en jefe, considerando su edad.

“Aquí no hay futuro,“ añadió Parker. «No tiene sentido. No piensas, ‘Hombre, tenemos todo en su lugar. Sólo necesitamos un entrenador veterano que pueda guiar el vestuario, ya sabes a lo que me refiero, y reunir a las tropas.‘ No, hay mucho trabajo por hacer y yo simplemente… ¿cómo se puede seguir adelante? No me importa si les gusta Pete Carroll”.

¿Se quedarán los Raiders con Pete Carroll?

A pesar de la sugerencia de Parker para que los Raiders despidan a Carroll, el experto de NBC Sports NFL, Mike Florio, cree que el entrenador en jefe sobrevivirá, y el entrenador que será despedido será el coordinador ofensivo Chip Kelly.

“Siento que no es sostenible entre ellos dos,“ Florio dijo en la edición del 7 de noviembre de “Pro Football Talk”. «Y, francamente, entre los dos, con el debido respeto a Chip Kelly, me quedo con Pete Carroll. Me quedo con Pete Carroll porque Pete Carroll ha logrado cosas en la NFL. Chip Kelly no ha logrado nada».gramo…

«Chip Kelly no ha hecho nada para demostrar que tiene talento para la NFL. Me sorprendió que lo contrataran. Y nuevamente, ¿fue una contratación de Brady? ¿Fue una recomendación de Brady? No lo sé. Pero siento que cuando termine esta temporada, uno de esos dos muchachos se irá entre Carroll y Kelly. Y supongo que será Kelly».