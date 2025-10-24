Se insta a los proyectos de ley a cambiar por el compañero de equipo universitario de Josh Allen para ayudar a la defensa

El billetes de búfalo regresará de su descanso esta semana contra el panteras de carolinay con dos semanas antes del NFL fecha límite de cambios, el equipo podría estar buscando hacer algunos movimientos.

Un área la Facturas lo que necesitan mejorar es su defensa terrestre; Actualmente permiten un promedio de 156,3 yardas terrestres por partido, ubicándose en el puesto 31 en la NFL.

Los Bills podrían utilizar otro liniero defensivo o incluso un apoyador, y una posible opción de apoyador acaba de estar disponible.

Logan Wilson podría encajar en los proyectos de ley

Según ESPN, Bengals de Cincinnati apoyador logan wilson solicitó un intercambio el jueves, y Brandon Ray de Fanside quisiera ver los Bills cambian por Wilson.

“A Wilson actualmente le quedan dos años de contrato que tiene con el bengalíes y no sería un gran golpe para un equipo aceptar el contrato si lo cambian», escribió Ray el jueves. «Los Bills necesitan ayuda como apoyador debido a las lesiones y la inconsistencia en sus seis juegos. No olvidemos tampoco que Wilson y Josh Allen jugaron juntos en Wyoming, por lo que habría un poco de familiaridad”.

Los Bengals seleccionaron a Wilson en la tercera ronda del Draft de la NFL 2020 y jugaron 75 juegos para ellos durante seis temporadas, registrando 536 tacleadas totales y 5.5 capturas. y 11 intercepciones.

Según Ben Baby de ESPN, Wilson fue una parte clave del cambio de rumbo de los Bengals en 2021.

«Wilson ha sido un miembro fundamental de la defensa de Cincinnati durante el cambio», escribió Baby el jueves. «En 2021, dos años después de que los Bengals tuvieran el peor récord de la NFL, Wilson fue titular en un equipo de Cincinnati que llegó al Super Bowl. En seis temporadas con el equipo, hizo 75 aperturas y totalizó seis balones sueltos forzados, tres balones sueltos recuperados y 11 intercepciones».

Los Bengals no eran un buen equipo de fútbol antes de la llegada de Wilson en 2020, y algo de eso tuvo que ver con la unión de él y la defensa, pero principalmente gracias al mariscal de campo. joe madriguera.

Cincinnati tuvo la selección general número uno en 2020, eligiendo a Burrow después de su increíble último año universitario en LSU, donde lanzó para 5,671 yardas y 60 touchdowns, con marca de 15-0 y ganando el campeonato nacional.

Wilson podría ayudar a Buffalo a vencer a Kansas City

Burrow ayudó a cambiar a los Bengals y, en menos de dos temporadas completas de su carrera en la NFL, llevó al equipo a un Super Bowl, donde cayeron en la final. Rams de Los Ángeles.

Los Bengals no han regresado al Super Bowl desde esa temporada, pero sí fueron al juego por el título de la AFC la temporada siguiente, perdiendo ante los Jefes de Kansas City.

Wilson podría traer su experiencia del Super Bowl a Buffalo, junto con sus ideas al derrotar a los jefes en los playoffs, tal como lo hicieron los Bengals en el juego por el título de la AFC de 2021 para llegar al Super Bowl.

Será interesante ver si los Bills levantan el teléfono y llaman a los Bengals por Wilson, e incluso si lo hacen, hay una buena posibilidad de que los Bengals no hagan negocios con un contendiente a los playoffs de su propia conferencia.