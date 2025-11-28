Se insta a los Patriots a renunciar al defensor clave antes de la temporada baja

El Patriotas de Nueva Inglaterra son actualmente una de las historias más importantes de la NFL.

Muchos creían que los Patriots estarían en una reconstrucción esta temporada bajo el entrenador en jefe de primer año Mike Vrabel, pero han superado las expectativas de muchos. Los Pats tienen actualmente el mejor récord de la liga y tienen una oportunidad real de terminar primeros en la AFC por primera vez desde la temporada 2017.

Con marca de 10-2 al inicio de la Semana 13, los Patriots ahora están en modo de ganar ahora y tienen los recursos para hacerlo en el futuro. Uno NFL El analista cree que el equipo debería comenzar a retener sus piezas clave en la plantilla antes de decidir qué jugadores agregar en la próxima temporada baja.

Se insta a los Patriots a extender el cazamariscales

Bajo la dirección del entrenador en jefe Mike Vrabel, los New England Patriots están sacando lo mejor del ex seleccionado de primera ronda K’Lavon Chaisson.

En el transcurso de sus primeras cinco temporadas, Chaisson registró 10 capturas. ¿En su primera temporada en Foxborough? 6,5 sacos. La ex selección número 20 en el Draft de la NFL 2020 también registró 18 tacleadas y forzó un balón suelto esta temporada.

Kristopher Knox de Bleacher Reports cree que Nueva Inglaterra debería extenderse el corredor EDGE antes del final de la temporada después del resurgimiento de su carrera y mantenerlo como un jugador clave para el futuro.

“Los New England Patriots se han convertido en uno de los mejores equipos de la NFL gracias al mariscal de campo de segundo año. drake maye. Dado que Maye ni siquiera es elegible para una extensión hasta 2027, ahora es el momento para que los Patriots desarrollen su contrato de novato y persigan Super Bowls», escribió Knox. «Mientras Nueva Inglaterra está ocupada compilando su lista de compras para 2026, debería encontrar tiempo para darle una extensión al corredor de 26 años K’Lavon Chaisson».