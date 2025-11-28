Se insta a los Patriots a renunciar al defensor clave antes de la temporada baja

El Patriotas de Nueva Inglaterra son actualmente una de las historias más importantes de la NFL.
Muchos creían que los Patriots estarían en una reconstrucción esta temporada bajo el entrenador en jefe de primer año Mike Vrabel, pero han superado las expectativas de muchos. Los Pats tienen actualmente el mejor récord de la liga y tienen una oportunidad real de terminar primeros en la AFC por primera vez desde la temporada 2017.
Con marca de 10-2 al inicio de la Semana 13, los Patriots ahora están en modo de ganar ahora y tienen los recursos para hacerlo en el futuro. Uno NFL El analista cree que el equipo debería comenzar a retener sus piezas clave en la plantilla antes de decidir qué jugadores agregar en la próxima temporada baja.
Se insta a los Patriots a extender el cazamariscales
Bajo la dirección del entrenador en jefe Mike Vrabel, los New England Patriots están sacando lo mejor del ex seleccionado de primera ronda K’Lavon Chaisson.
En el transcurso de sus primeras cinco temporadas, Chaisson registró 10 capturas. ¿En su primera temporada en Foxborough? 6,5 sacos. La ex selección número 20 en el Draft de la NFL 2020 también registró 18 tacleadas y forzó un balón suelto esta temporada.
Kristopher Knox de Bleacher Reports cree que Nueva Inglaterra debería extenderse el corredor EDGE antes del final de la temporada después del resurgimiento de su carrera y mantenerlo como un jugador clave para el futuro.
“Los New England Patriots se han convertido en uno de los mejores equipos de la NFL gracias al mariscal de campo de segundo año. drake maye. Dado que Maye ni siquiera es elegible para una extensión hasta 2027, ahora es el momento para que los Patriots desarrollen su contrato de novato y persigan Super Bowls», escribió Knox. «Mientras Nueva Inglaterra está ocupada compilando su lista de compras para 2026, debería encontrar tiempo para darle una extensión al corredor de 26 años K’Lavon Chaisson».
«La selección de primera ronda de 2020 se unió a los Patriots con un contrato de un año durante la temporada baja y ha aprovechado el gran año que tuvo en Las Vegas la temporada pasada. Ya ha registrado récords personales en capturas (6.5) y presiones de QB (13) y parece estar preparado para contribuir a largo plazo en la defensa de los Patriots».
K’Lavon Chaisson firmó un contrato de un año con los Patriots y valió la pena y debería estar listo para un gran día de pago.
Patriots esperan un verdadero cazamariscales
Los New England Patriots actualmente tienen 25 capturas hasta el momento, lo que se ubica en la mitad inferior de la liga esta temporada, a pesar de gastar más de $100 millones en defensa.
K’Lavon Chaisson está empatado con la mayor cantidad de capturas en la defensa de los Patriots con Harold Landryquien firmó un contrato de $43.5 millones con los Pats esta temporada baja.
Si bien Nueva Inglaterra tiene el mejor récord de la liga, los oponentes a los que se han enfrentado esta temporada no han sido los mejores. Según ESPN, los New England Patriots tenían el 30º calendario de fuerza más fácil antes del inicio de la temporada.
El equipo necesitará tener un verdadero cazamariscales en el borde que haga que los coordinadores ofensivos contrarios se preparen para el futuro.
Si bien Chaisson está teniendo la mejor temporada de su carrera, Nueva Inglaterra tiene los recursos para salir y fichar a algunos de los mejores cazamariscales de la liga.
