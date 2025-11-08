Se insta a los Leones a recuperar a Safety, de 32 años, tras su liberación abrupta

El Leones de Detroit necesitan algo de profundidad en su secundaria, y es posible que la hayan encontrado después de que uno de sus ex jugadores fue liberado en un movimiento sorpresa.

El Titanes de Tennessee anunciaron el viernes que renunciaron al profundo Quandre Diggs, quien solicitó el movimiento. Diggs apareció en nueve juegos esta temporada e hizo cuatro aperturas, haciendo 30 tacleadas en total con un pase defendido.

El movimiento repentino podría ser una bendición para los Lions, que han perdido a varios miembros clave de la secundaria en las últimas semanas.

La pérdida de los Titans podría ser la ganancia de Detroit

Antes de que Diggs pidiera su liberación, los Titans habían impulsado su secundaria al reclamar a Jerrick Reed de los waivers. John Macaron de SI.com sugirió que Diggs podría regresar a Detroit, donde comenzó su carrera en la NFL en 2015.

Maakaron señaló que Thomas Harper ha jugado bien en relevo de Joseph, y el entrenador en jefe Dan Campbell elogió a los reservas que dieron un paso adelante en la secundaria de Detroit en medio de una ola de lesiones.

Los Leones se las arreglan en defensa

Aunque los Lions intentaron (y fracasaron) traer ayuda a la secundaria antes de la fecha límite de cambios de la NFL de esta semana, el cuerpo técnico ha quedado impresionado por el grupo de veteranos que han dado un paso al frente a la luz de las lesiones.

El coordinador defensivo de los Lions, Kelvin Sheppard, apodó al grupo la “Legión de Quién”, una jugada basada en el famoso Halcones Marinos de Seattle Defensa “Legion of Boom”. Sheppard elogió al grupo por su buen desempeño en la victoria sobre Bucaneros de la Bahía de Tampaluego el mejor equipo de la NFC.

«Pero esos muchachos nunca se vieron alineados hombre a hombre en Puka (Nacua)», dijo Sheppard, vía MLive.com. «Nunca se vieron alineados con Mike Evans. Eso es real, muchachos. Para que no solo tengan esa oportunidad, sino que la aprovechen al máximo (Erick Hallett, Art Maulet, Tyrus Wheat), los nombres siguen y siguen de muchachos que salieron y no solo jugaron y mantuvieron la línea, sino que también presionaron a algunos de nuestros titulares».

Aunque los Lions ya han perdido más juegos que la temporada pasada, cuando terminaron 15-2 y obtuvieron el primer puesto general en la NFC, el entrenador en jefe Dan Campbell dijo que está contento con su situación. Los Lions se recuperaron de cada una de sus dos primeras derrotas y ya llevan casi tres años sin sufrir derrotas consecutivas.

«Se lo dije al equipo antes de que comenzara, y la realidad es que cuando ganas 15 juegos y solo pierdes dos en una temporada, entonces, vaya», dijo Campbell, a través del sitio web oficial del equipo. «Se verá de manera diferente cuando pierdas un juego. Y seguramente si pierdes más de dos juegos, sólo perdiste dos el año pasado, por lo que pierdes tres, ‘¿Qué está pasando?’ Entonces les dije a nuestros muchachos que estuvieran preparados para eso”.

Después de la derrota de la semana pasada ante el Vikingos de MinnesotaLos Lions ahora se enfrentarán a un equipo de los Washington Commanders con escasez de personal que perdió al mariscal de campo Jayden Daniels por una lesión en el codo.