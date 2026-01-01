Se insta a los Lakers a apuntar a LeBron James Nemesis en los rumores comerciales

tél Lakers de Los Ángeles Tienen el poder de estrella ofensiva para meterse en los playoffs, pero como se vio recientemente, sus luchas en el lado defensivo de la cancha podrían ser la causa final de su caída.

entrenador en jefe de los lakers J.J. Redick tiene abordó ese problema varias veces esta temporada. Aún así, con el envejecimiento LBron James, el reacios esfuerzos defensivos de Luka Doncicy actualmente herido Austin ReavesEs posible que Los Ángeles necesite hacer cambios para reforzar su potencial en ese lado de la cancha.

en un artículo reciente sobre Bleacher Report, escribió Dan Favale que los Lakers deberían apuntar Dillon Brooks del soles fénix en los rumores comerciales, así como los ya rumoreados hierba jonesy el gran hombre Roberto Williams.

Mejorar la defensa sigue siendo la principal prioridad. Los Lakers deben tener cuidado con cómo andar él. Ellos tener una plantilla repleta de jugadores unidireccionales jugadores,» él escribió en el Lakers necesidades de plazos comerciales. “Cualquier organismo de defensa primero al que persigan no debería Habrá amenazas para socavar el ataque goleador..”

Jones tiene Se rumorea constantemente ser observado por los Lakers, pero Brooks, mientras que un potencial nuevo objetivo, podría ser una adición intrigante. el tiene un largo ‘historia de la carne‘ con james, incluyendo múltiples alborotos esta temporadapero eso no debería impedirles agregar un jugador que podría aumentar drásticamente su piso en defensa.

Los Lakers intercambian rumores y se les insta a apuntar a Dillon Brooks

A pesar de la enfrentamientos entre Brooks y JamesEl gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, debería hacer todo lo posible para mejorar lo que ha sido el mayor problema para el equipo esta temporada.

Brooks está teniendo actualmente la mejor temporada de su carrera en Phoenix. poniendo promedios de 21,5 puntos, 3,1 rebotes y 1,7 asistencias con un 45,7% de tiros. si el consigue traspasado a Los Ángeles, él no lo haría ser preguntó a tener la misma ofensiva responsabilidad en un equipo con James, Doncic y Reaves, sino que su defensa perimetral tendría prioridad.

Si bien los Suns no son de ninguna manera un equipo de primer nivel, Brooks los ha ayudado sostener el 11º mejor rating defensivo rumbo al 2026y mientras su temporada se ha destacado por sus actuaciones ofensivasél sigue siendo uno de los liga jugadores más tacaños y molestos en ese lado del piso. Inmediatamente le daría la Lakers trío de estrellas un respiro en defensa, mientras que también ser un arma ofensiva decente con la segunda unidad.

Dillon Brooks chocó los cinco con LeBron después de llegar a FT 😂😭

Quizás la mayor preocupación en un intercambio por Brooks sería su contratopero listo para hacer $21 millones este año y $20 millones la próxima temporada, eso no es un problema enorme, considerando los otros jugadores de renombre que los Lakers tienen expresado interés en los últimos meses. Probablemente podrían mudarse Rui Hachimura, Jarred Vanderbilto Gabe Vicente y una primera ronda en un acuerdo con Phoenix, pero con lo bien que se ha desempeñado Brooks esta temporada, el precio de venta puede ser un poco más alto.

Los Lakers siguen interesados ​​en agregar defensa en un intercambio

Como se menciona en Favale’s artículo, Jones de la Pelícanos de Nueva Orleans sigue siendo otro de sus principales objetivos. Los rumores comerciales de los Lakers han estado dominados por él y Trey Murphy en los últimos meses, y si bien es casi seguro que tendrían un precio más alto que Brooks, cada uno podría hacer maravillas siendo ranurado en esta lista de Los Ángeles.

Un reciente comercio simulado de ClutchPoints.com describió un acuerdo que haría que los Lakers agregaran a Jones por un precio inicial relativamente bajo, considerando cuánto podría elevar su defensa perimetral.

Los Lakers obtienen: hierba jones

pelícanos Conseguir: Gabe Vicente, Dalton Knechty una selección de primera ronda protegida entre los 14 mejores de 2032

“HErb Jones es uno de los mejores jugadores defensivos del mundo. NBA,» Bailey Bassett escribió sobre la idea comercial. “Jones enmascararía a James, Doncic y Reaves defectos. con esos jugadores Gravedad ofensiva y capacidad de pase, también podría recuperar su tiro de 3 puntos hasta donde estaba en 2023-24..”

Además, Williams del Trailblazers de Portland fue flotado afuera como posible candidato comercial para los Lakers, si se suma protección de llanta se convierte en una prioridad mayor. Sin embargo, con el juego fuerte de Daniel Ayton esta temporada y las sólidas actuaciones del banquillo de Jason HayesRenunciar a algo más que un jugador de nivel medio y una selección podría ser demasiado para los Lakers.

De todos modos, la defensa sigue siendo la mayor preocupación para los Lakers de cara a 2026. Tienen potencia de fuego en la ofensiva, pero como se ha visto constantemente en la postemporada de la NBA y en los deportes en general, ‘defensa gana campeonatos‘ tiende a sonar cierto. James, Doncic o Reaves no se consideran defensores fuertes y, a medida que avanza el año, no ser suficiente para que los Lakers ganen múltiples series de playoffs.