Se insta a los Gigantes de San Francisco a cambiar por el lanzador zurdo estelar

¿Qué le depara la temporada baja al Gigantes de San Francisco? Hasta ahora ha estado tranquilo. Sin embargo, el Grandes Ligas Las Reuniones de Invierno están a punto de comenzar y las cosas podrían empezar a calentarse.

Un área la Gigantes Me encantaría agregar algo a este invierno con su rotación inicial. Robby Ray y Logan Webb encabezan la rotación, pero a San Francisco le encantaría agregar otro brazo superior de la rotación con ellos.

En lo que respecta al mercado de agentes libres, Dylan Cease se dirige al Azulejos de Toronto después de acordar un contrato de siete años. Eso sale framber valdez del Astros de Houston como el siguiente mejor lanzador como agente libre, seguido por Michael King de los Padres.

Si los Gigantes van a agregar un lanzador, es posible que tengan que hacerlo mediante un intercambio. Jim Bowden del Atlético predijo 10 cambios importantes que le gustaría ver en esta temporada baja. Los Gigantes estuvieron involucrados en uno de los acuerdos.

El intercambio propuesto otorga a los Giants un lanzador zurdo

Bowden propuso un intercambio que envía Nacionales de Washington el lanzador estelar MacKenzie Gore a San Francisco a cambio de los lanzadores Jacob Bresnahan y Carson Whisenhunt. Gore fue la tercera elección general del Draft 2017.

“Los Gigantes están buscando lanzadores abridores de precio moderado con ventajas y sin compromiso a largo plazo, y los Nacionales están buscando a cambio lanzadores abridores jóvenes controlables, lo que hace que este intercambio sea una buena opción”, escribió Bowden.

En 2025 para los Nacionales, Gore tuvo marca de 5-15. Ese historial es engañoso, dados los problemas que tuvo Washington. Gore tuvo una efectividad de 4.17 en 159.2 entradas lanzadas y 185 ponches, la mayor cantidad de su carrera. Si hubiera un lanzador que podría beneficiarse de un cambio de escenario, sería Gore.

MacKenzie Gore solidificaría la rotación de los Gigantes

San Francisco necesita agregar otro y Gore tiene sentido. Kiley McDaniel y Jeff Passan de ESPN enumeró 25 candidatos comerciales. Clasificaron a los jugadores por valor para su nuevo equipo en caso de ser canjeados, no por la probabilidad de ser canjeados. Las posibilidades de Gore de ser canjeado eran del 30%.

«Los equipos esperan que Gore use un uniforme diferente para fines de 2026. Simplemente no están seguros de si se llegará a un acuerdo ahora o en la fecha límite de cambios en julio. El nuevo presidente de operaciones de béisbol de Washington, Paul Toboni, ha mantenido conversaciones con varios equipos sobre Gore, pero la demanda es comprensiblemente alta. La inminente agencia libre de Gore después de 2027 complica un poco las cosas», escribieron McDaniel y Passan.

En cuanto a Gore, realiza tres lanzamientos: una bola rápida, un slider y una curva. Desarrollar un cuarto lanzamiento sería clave, según McDaniel y Passan.

«Ha sido sólido los últimos dos años, ubicándose en el puesto 23 en WAR del lanzador en ese lapso, pero no ha dado el salto a un abridor de primera línea que algunos imaginaron hace años. Gore lanza al menos un 80% de recta/slider a los zurdos y al menos un 80% de recta/curva a los derechos, por lo que desarrollar una cuarta forma de lanzamiento viable podría ser la clave; los mejores clubes de desarrollo de lanzadores sobresalen en esto», escribieron McDaniel y Passan.

El Yankees de Nueva York, Diamondbacks de ArizonaRangers de Texas y Orioles de Baltimore También figuraban como destinos potenciales con los Gigantes. Si San Francisco va a competir, es imprescindible sumar un brazo como el de Gore. Un cambio de escenario podría ser realmente beneficioso para Gore.