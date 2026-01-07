Se insta a los gigantes a ‘seguir el plan de los jaguares’ para contratar a John Harbaugh

En uno de los movimientos más impactantes de la temporada baja de principios de 2026, el Cuervos de Baltimore decidió dejar el antiguo entrenador en jefe John Harbaugh el martes.

En 18 temporadas, Harbaugh acumuló un récord de 180-113, incluido 13-11 en los playoffs y una victoria en el Super Bowl.

Inmediatamente se convierte en el mejor entrenador disponible en el ciclo de contratación actual, y en un tipo con el currículum ganador que el Gigantes de Nueva York he estado buscando desesperadamente desde Tom Coughlin salió corriendo por la puerta.

Por suerte para los fanáticos, parece ser el líder en la casa club, según información privilegiada de ESPN. Adán Schefter.

El Gigantes Absolutamente deberían hacer todo lo que esté a su alcance para incorporar a Harbaugh como su próximo entrenador en jefe, y si tiene alguna duda sobre la estructura de poder existente, deberían tomar las decisiones de personal que considere adecuadas.

Los gigantes deberían despedir a Joe Schoen si John Harbaugh lo exige

Harbaugh aún no ha sido citado en ninguna entrevista, y mucho menos con los New York Giants.

Pero cuando comience a examinar las opciones para su próximo trabajo, puede decidir que querrá tener a su propio gerente general en el edificio con él, y los Giants han dejado en claro que joe schoen es su chico.

Si Harbaugh insiste en que tiene su propio gerente general elegido personalmente, Austen Bundy de FanSided instó a Nueva York a cortar los lazos con Schoen para garantizar que consigan su candidato ideal a entrenador en jefe.

«Harbaugh puede estar ansioso por trabajar con un talento como Dart, pero si no tiene ninguna protección confiable y la defensa se basa únicamente en el potencial de carga y una secundaria de queso suizo, necesitará algunas garantías en el futuro. Eso puede venir en la forma de expulsar a Schoen». escribió Bundy.

“No sería una demanda sin precedentes. jaguares de jacksonville despidió al gerente general Trent Baalke para contratar al actual entrenador en jefe Liam Coen y después de solo un año el equipo está de regreso en los playoffs con 13 victorias”.

Seguir el modelo de los Jacksonville Jaguars sería absolutamente la elección correcta en caso de que Harbaugh cree una situación de “él o yo” con la propiedad de los Giants.

Dicho esto, el ex entrenador de los Baltimore Ravens no ha hecho tales demandas y, en última instancia, podría estar dispuesto a trabajar con el actual gerente general.

El ajuste perfecto de los gigantes de John Harbaugh

Sacando a Schoen de la ecuación, Harbaugh es el candidato soñado de los New York Giants, y deberían hacer todo lo que esté a su alcance para convencerlo de que acepte el puesto.

Su experiencia y pedigrí ganador podrían transformar la organización y conducir a un cambio rápido, considerando el talento que Nueva York ya tiene.

Connor Hughes de SNY informó que los Giants ya han trabajado extensamente en el entrenador en jefe ganador del Super Bowl y siguen increíblemente interesados ​​debido a lo que aporta.

me dijeron el #Gigantes He realizado un montón de investigaciones preliminares sobre John Harbaugh, preparándonos para la situación en la que estaría disponible. Me dijeron que querrán traerlo para una entrevista. Hay muchísimas cosas que deben suceder antes de que cualquier contratación sea posible,

«Hay muchísimas cosas que deben suceder antes de que cualquier contratación sea posible, pero ¿teniendo en cuenta lo que están buscando? Líder de hombres, constructor de cultura, historial de victorias, ganar en grandes momentos». escribió Hughes.

«No estoy seguro de que sea alguien a quien quieras dejar salir de tu edificio una vez que esté dentro».

Una vez que Harbaugh esté listo para comenzar las entrevistas, los Gigantes deberían seguir el consejo de Hughes y no dejarlo salir por la puerta una vez que ingrese a las instalaciones.