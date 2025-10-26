Se insta a los Dodgers a tomar una decisión ‘obvia’ de $ 10 millones

El Dodgers de Los Ángeles regresan a California con la Serie Mundial empatada 1-1. Esto es lo que viene del as del lanzador abridor. Yoshinobu YamamotoSegundo juego completo consecutivo. Los bates de los Dodgers hicieron lo necesario para asegurar la victoria 5-1 sobre los Azulejos de Toronto el sábado por la noche después iluminarse en el Juego 1.

Con su victoria en el Juego 2 en la mano, un analista insta al equipo a ejercer una opción de contrato que consideran “obvia”.

La opción del club ‘obvia’ de $10 millones de los Dodgers

Noah Camras de Dodgers Nation está instando al club de la MLB con sede en California a ejercer su opción de $10 millones sobre el jugador de cuadro de tercera base. Max Muncy. Camras explica por qué en una publicación en las redes sociales que publicó durante el Juego 2 de la Serie Mundial.

“Max Muncy tiene una opción del club de $10 millones esta temporada baja. Eso es una obviedad para los Dodgers”. Camras escribió el 25 de octubre.. «Muncy ha dicho que quiere retirar a un Dodger. Los Dodgers necesitan hacer eso realidad. Es un gran jugador y continúa destacando en los grandes momentos».

Muncy fue uno de los dos Dodgers en conectó un jonrón solitario en el Juego 2. El otro tiro solitario saltó del bate del receptor. Will Smith.

El tercera base de los Dodgers ha conectado para ocho hits en 35 turnos al bate esta postemporada. Muncy también tiene dos carreras impulsadas y dos jonrones.

Max Muncy quiere quedarse con los Dodgers

Se necesitan dos para bailar el tango, pero es mucho más fácil cuando al menos una de las partes está entusiasmada con mantener la relación de trabajo.

Por el lado de Muncy, le encantaría quedarse con los Dodgers. Él cree que le quedan al menos un par de años en el tanque.

“Espero que me queden varios años importantes” Le dijo a Dodgers Nation en junio. «El objetivo es centrarme en el aquí y ahora. En términos de cómo funciona eso, no puedo preocuparme por eso ahora. Sólo trato de concentrarme en lo que puedo por hoy. ¿Cómo puedo mejorar hoy?»

«¿Qué necesito hacer en la jaula, en el campo, en la sala de pesas, en la sala de entrenamiento, tratando de mantener mi cuerpo sano?»

Si Muncy aún puede ser efectivo como jugador y mantenerse saludable, quiere cerrar su carrera como miembro de los Dodgers.

«No creo que sea ningún secreto que me gustaría retirarme aquí. Lo he hecho saber muy bien».

¿Qué es una opción Club y cuánto cuesta Muncy’s?

Según MLB.com«Una opción del club es un año opcional al final del contrato que puede garantizarse a discreción del club. Si el club ejerce la opción, el jugador se considera firmado para la siguiente temporada al valor de esa opción. Los contratos pueden contener múltiples años de opción».

Muncy y los Dodgers acordaron un contrato de dos años el 2 de noviembre de 2023 por un valor de 24 millones de dólares. Sportsnet informó que el acuerdo pagaría al tercera base $7 millones en 2024 y $12 millones en 2025, además de un bono por firmar de $5 millones.

Su contrato tiene una opción de 10 millones de dólares sin rescisión. Entonces, si el club se niega a ejercer la opción de Muncy, no le deberán más dinero.

Muncy ha dejado claro sus sentimientos, dejando la pelota en el guante de los Dodgers.