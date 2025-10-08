Se insta a los Cowboys a hacer un cambio por la estrella de los Bengals en medio del vínculo con los 49ers

El 49ers de San Francisco enfrentó un importante revés el 22 de septiembre cuando se enteraron de que Nick Bosa se rompió el ligamento anterior cruzado, descartándolo para la temporada. La noticia sacudió al equipo y provocó llamadas para buscar un intercambio que ayudara a reemplazar a su cazamariscales estrella.

Durante las últimas semanas, han surgido varios nombres en la especulación comercial. Uno de ellos es Bengals de Cincinnati‘Trey Hendrickson. Sin embargo, el analista de CBS Sports NFL, Leger Douzable, ve al veterano cazamariscales como un candidato adecuado para el vaqueros de dallas mientras buscan reemplazar la producción que Micah Parsons dejó después de que lo canjearon.

“[Hendrickson is] agente libre después de este año”, Douzable dijo en la edición del 7 de octubre de “CBS Sports HQ”. «Si la temporada ha terminado, ¿por qué no conseguir capital para el draft? Obviamente no lo ves como parte del futuro, ¿verdad? Los vaqueros ahora, [they] Vienen de su mejor juego de presión de mariscales, aunque eso podría deberse a los Jets y a cómo han tenido problemas en el lado ofensivo.

“Tuvieron cinco capturas la semana pasada, pero realmente necesitas algo de presión sobre los pasadores que [addresses] ¿Qué ha aquejado a los Cowboys en defensa, verdad? Su secundaria es [struggling]. Pero si tienes una presión sobre los mariscales que también ayudará a la secundaria, [then] Creo que Trey Hendrickson a los Cowboys tiene mucho sentido para una selección de tercera ronda”.

¿Trey Hendrickson encajaría en los 49ers?

Si bien los equipos seguramente llamarán a los Bengals por Hendrickson, su postura comercial probablemente dependa de qué tan bien se desempeñe Joe Flacco en Cincinnati después de canjear por el veterano.

No obstante, si el movimiento no sale como planearon los Bengals, entonces el cazamariscales podría estar en el mercado antes de la fecha límite de cambios del 4 de noviembre. Aunque existe la posibilidad de que Hendrickson sea transferido, Matt Barrows de The Athletic no ve que esto sea adecuado para San Francisco.

“Trey Hendrickson es un jugador mayor y caro que cumplirá 31 años en diciembre.“ Barrows dijo durante una aparición en 95.7 The Game.. “[Trading for him] iría en contra de todo lo que 49ers mapeado [for the season] En enero y febrero… pero las situaciones cambian”.

Según se informa, a los 49ers les gusta Trey Hendrickson

A pesar de estos comentarios de Barrows, si San Francisco espera ocupar el lugar de Bosa esta temporada, Tim Kawakami de The Athletic cree que el historial de Hendrickson indica que el veterano podría igualar la producción que ofrece la estrella de los 49ers.

“Hendrickson no sólo ayuda a su profundidad,“ dijo Kawakami durante una aparición en 95.7 The Game. “Él levanta arriba todo. Es su reemplazo más cercano de Bosa. Podría ser mejor que Bosa en este momento. Tiene 17,5 capturas en los últimos dos años. Nadie más ha hecho eso.…

“Simplemente creo que Trey Hendrickson, por mucho Por razones, se adapta al presente y posiblemente en el futuro. Daría una selección de segunda ronda por él. Condicionalmente, podrían cambiar a una primera. Quizás eso sea un poco alto. Probablemente no quieran renunciar a una primera vez. lo hacen tienen que mantener sus selecciones de draftla mayoría de ellos, porque tienen muchachos que necesitarán reemplazar en el futuro.

«Pero si conoces a los 49ers, siempre les ha gustado Hendrickson. Es un tipo que les gusta. Les hubiera gustado hace dos años, hace tres años. Cincinnati no lo estaba canjeando en ese entonces. Creo que Cincinnati estaría muy motivado para moverlo en algún momento de esta temporada porque creo que no estará en su equipo la próxima temporada».