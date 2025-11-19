Se insta a los Colts a tomar una decisión inmediata sobre Braden Smith

Getty

El Potros de Indianápolis tener un Daniel Jones La decisión llegará esta temporada baja, pero también están mirando otra llamada de contrato que no pueden darse el lujo de alargar.

tackle derecho Braden Smithel silencioso motor de una línea ofensiva que La PFF ocupa actualmente el puesto número 2 en la ligafinalmente está sano y jugando a un nivel dominante.

Y ahora está potencialmente a solo unas semanas de convertirse en el tackle más codiciado en el mercado de agentes libres de 2026.

Y las voces de la liga están dejando una cosa clara: los Colts no pueden dejarlo llegar allí.

Una pieza central del éxito de Daniel Jones

Si Indianápolis realmente cree que Daniel Jones es su respuesta a largo plazo (y cada movimiento que han hecho esta temporada sugiere que así es), entonces mantener unido a su elenco de apoyo tiene que ser una prioridad. Smith está en el centro de esa conversación.

Después de luchar contra lesiones en 2023 y 2024, Smith finalmente ha recuperado toda su fuerza y ​​los Colts obtendrán la mejor versión del veterano de ocho años. Durante el primer tramo de la temporada, Smith jugó 626 jugadas y logró solo 4 penalizaciones y solo permitió 1 captura.

Los cazadores de ventaja simplemente no logran superar a Smith. Mientras Bernhard Raimann recibe más atención nacional, Smith ha sido discretamente el más estable y dominante de los tackles.

Y esa ha sido la historia durante toda su carrera. Smith nunca ha llegado al Pro Bowl a pesar de temporadas como 2020 y 2023 en las que no permitió ni un solo saco.

Y ahora, la situación contractual de Braden Smith está sobre el escritorio de Chris Ballard con la urgencia de una luz roja parpadeante.

Smith cumplirá 30 años en marzo y se convertirá instantáneamente en uno de los mejores linieros agentes libres de la liga si llega al mercado. El tackle ofensivo ya es una posición premium (incluidos los tackles derechos) y se espera que varios equipos con mucha más flexibilidad salarial que Indianápolis sean agresivos en 2026.

El riesgo que Indianápolis no puede ignorar

Sin embargo, como Kristopher Knox, analista de Bleacher Report señala: «El único problema real con la extensión de Smith ahora es el hecho de que el gerente general Chris Ballard tendría que crear cierto margen de maniobra. Los Colts tienen sólo $2.4 millones en espacio salarial actual».

Know va aún más lejos y afirma: “Se proyecta que Indianápolis tendrá 57,7 millones de dólares en el espacio salarial para 2026”.

Esperar hasta la temporada baja corre el riesgo de perder a Braden Smith ante un equipo dispuesto a superarlos en el momento en que se abra el mercado. Entonces eso deja una solución… actuar ahora.

El acuerdo actual de Smith implica un tope salarial de $10.4 millones en 2025 sin dinero muerto más allá de esta temporada, lo que le da a Ballard flexibilidad para reelaborar y extender el contrato hoy. Un nuevo acuerdo:

Reducir su límite actual

Libera espacio para otros movimientos

Asegúrese de que Smith nunca llegue al mercado abierto

Bloquea a un protector de élite para el lado ciego de Jones

Dado lo bueno que ha sido Smith y lo esencial que es para el resurgimiento de Jones, esto es prácticamente una necesidad.

Si los Colts realmente quieren construir alrededor de Daniel Jones y ser un equipo de fútbol competitivo, necesitan hacer su próximo movimiento antes de que sea demasiado tarde.

Ampliar Braden Smith.