Se insta a los Chiefs a tomar un ‘riesgo significativo’ al agregar un corredor de 2,700 yardas

Los Kansas City Chiefs han tropezado durante el primer cuarto de la temporada de la NFL, mostrando destellos de la ofensiva abrumadora que hizo tres apariciones consecutivas en el Super Bowl, pero que en gran medida fracasó al caer a 2-3.

Uno de los problemas más evidentes está en el juego terrestre, donde el mariscal de campo Patrick Mahomes ha sido el corredor más consistente. Una fuente cree que los Chiefs podrían necesitar dar un gran paso en la próxima fecha límite de cambios de la NFL, apuntando a un corredor de 2,700 yardas que podría estar golpeando el bloque de cambios.

Los Chiefs necesitan un gran movimiento para poner en marcha el juego terrestre

Fernando Alfaro-Donis de SI.com Advirtieron que los Chiefs no pueden seguir dependiendo de Mahomes para salvarlos en el terreno, pero no han podido confiar en su tándem de corredores para mucha producción.

Alfaro-Donis sugirió que el jugador podría ser el corredor de los New York Jets, Breece Hall, quien ha demostrado ser un corredor versátil que puede tener un impacto en los juegos terrestres y aéreos.

El reportero de SI.com sugirió que podría ser un movimiento de cambio radical, con los Chiefs asumiendo un gran riesgo con la esperanza de cambiar su temporada.

Algunos analistas han planteado otros objetivos de corredores para los Chiefs. Kristopher Knox de Bleacher Report sugirió que los Chiefs podrían hacer una incorporación más modesta al corredor de los Carolina Panthers, Rico Dowdle, quien superó la marca de las 1,000 yardas como titular de los Dallas Cowboys.

Ayuda en camino para los Chiefs

Si bien aún no está claro cuán agresivamente abordarán los Chiefs la fecha límite de cambios de la NFL, el equipo agregará un jugador explosivo a la ofensiva muy pronto. El receptor abierto Rashee Rice se dirige a la última semana de su suspensión de seis juegos y regresará para el juego de la Semana 7 del equipo contra los Raiders de Las Vegas.

Rice había estado relativamente callado durante su suspensión, pero recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje de tres palabras.

«Todo el mundo tiene que comer» Arroz publicado el jueves, enfatizando la frase que ha definido a los equipos que reparten el balón entre un amplio grupo de receptores de pases.