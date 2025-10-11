Se insta a los Chiefs a tomar un ‘riesgo significativo’ al agregar un corredor de 2,700 yardas

Los Kansas City Chiefs han tropezado durante el primer cuarto de la temporada de la NFL, mostrando destellos de la ofensiva abrumadora que hizo tres apariciones consecutivas en el Super Bowl, pero que en gran medida fracasó al caer a 2-3.
Uno de los problemas más evidentes está en el juego terrestre, donde el mariscal de campo Patrick Mahomes ha sido el corredor más consistente. Una fuente cree que los Chiefs podrían necesitar dar un gran paso en la próxima fecha límite de cambios de la NFL, apuntando a un corredor de 2,700 yardas que podría estar golpeando el bloque de cambios.
Los Chiefs necesitan un gran movimiento para poner en marcha el juego terrestre
Fernando Alfaro-Donis de SI.com Advirtieron que los Chiefs no pueden seguir dependiendo de Mahomes para salvarlos en el terreno, pero no han podido confiar en su tándem de corredores para mucha producción.
«Está claro que un backfield formado por Hunt e Isiah Pacheco no es suficiente para los Chiefs en 2025», escribió Alfaro-Donis. “Tener un jugador que amenaza a los equipos en el terreno mantiene a sus defensas honestas, además de expandir el juego de pases para facilitarle las cosas a Mahomes y su ofensiva.
Alfaro-Donis sugirió que el jugador podría ser el corredor de los New York Jets, Breece Hall, quien ha demostrado ser un corredor versátil que puede tener un impacto en los juegos terrestres y aéreos.
“Aparentemente, Breece Hall ha sido olvidado en el único equipo sin victorias que queda en 2025, los New York Jets”, escribió Alfaro-Donis. «Cambiar por Hall no sólo daría a los Chiefs un impulso en su ataque terrestre, sino que su ventaja como corredor receptor significa que el campo se extiende más para Mahomes y todos los receptores de pases de los demás Chiefs».
El reportero de SI.com sugirió que podría ser un movimiento de cambio radical, con los Chiefs asumiendo un gran riesgo con la esperanza de cambiar su temporada.
«Existen riesgos significativos al negociar con Hall», escribió Alfaro-Donis. «Es un agente libre sin restricciones la próxima temporada baja, por lo que un intercambio probablemente signifique una extensión. Su actual impacto en el tope salarial pondría a los Chiefs por encima del salario máximo, sin siquiera tomar en cuenta la extensión que presumiblemente vendría. Cambiar por él probablemente signifique renunciar al menos a una selección alta del draft, y potencialmente incluso a un jugador joven a cambio».
Algunos analistas han planteado otros objetivos de corredores para los Chiefs. Kristopher Knox de Bleacher Report sugirió que los Chiefs podrían hacer una incorporación más modesta al corredor de los Carolina Panthers, Rico Dowdle, quien superó la marca de las 1,000 yardas como titular de los Dallas Cowboys.
Ayuda en camino para los Chiefs
Si bien aún no está claro cuán agresivamente abordarán los Chiefs la fecha límite de cambios de la NFL, el equipo agregará un jugador explosivo a la ofensiva muy pronto. El receptor abierto Rashee Rice se dirige a la última semana de su suspensión de seis juegos y regresará para el juego de la Semana 7 del equipo contra los Raiders de Las Vegas.
Rice había estado relativamente callado durante su suspensión, pero recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje de tres palabras.
«Todo el mundo tiene que comer» Arroz publicado el jueves, enfatizando la frase que ha definido a los equipos que reparten el balón entre un amplio grupo de receptores de pases.
