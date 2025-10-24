Se insta a los Chargers a cambiar por una amenaza de carrera de 2,000 yardas

El Cargadores de Los Ángeles Hizo dos grandes adquisiciones de corredores en la temporada baja de la NFL de 2025, pero ambos jugadores se encuentran actualmente en la reserva de lesionados.

Najee Harris firmó un contrato de un año y $ 5,25 millones con los Bolts para ayudar a compartir la carga del backfield con la selección de primera ronda en el Draft de la NFL de 2025. Omarion Hampton.

Harris se rompió el tendón de Aquiles durante la Semana 3, lo que lo obligará a perderse el resto de la temporada. Hampton fue colocado en IR a principios de octubre y tiene un par de semanas más antes de ser elegible para regresar, salvo que haya contratiempos en su proceso de curación.

Los Bolts actualmente tienen corredor Kimani Vidal en la lista de 53 hombres, un jugador de segundo año que seleccionaron en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2024. Vidal lideró al equipo en carreras terrestres en dos de los últimos tres juegos, corriendo para 100 yardas en la Semana 6 y la Semana 8.

Si bien Vidal se está desempeñando bien, Los Ángeles necesita una respuesta clara y consistente para sus problemas de corredor, ya que el jugador de sexta ronda solo corrió para 20 yardas en la Semana 7 contra los Potros de Indianápolis.

Cambio por corredor

Najee Harris y Omarion Hampton se combinaron para 375 yardas terrestres antes de que ambos sufrieran sus lesiones. Los Bolts son una ofensiva orientada al pase esta temporada, con quarterback Justin Herbert liderando la liga en yardas aéreas, lo que puede explicar por qué el comité de corredores no ha sido una amenaza significativa para las defensas rivales esta temporada.

Christopher Kline de FanSided cree que si los Chargers comercio para panteras de carolina corriendo de regreso Rico Dowdlepuede ayudar al equipo a llegar al Super Bowl.

«Los Angeles Chargers construyeron su ofensiva en torno a la carrera la temporada pasada. Justin Herbert ha pasado mucho más tiempo dejándola en 2025, lo que en general es un desarrollo positivo, pero Los Ángeles aún necesita mantener el equilibrio. Ya sabes, así es como Jim Harbaugh lo prefiere», escribió Kline.

«Una lesión del novato Omarion Hampton ha abierto la puerta para una inversión a corto plazo como corredor. Rico Dowdle es agente libre al final de la temporada, pero está disfrutando de una racha dominante con Carolina en lugar de un lesionado». Chuba Hubbardcon 368 yardas en sus últimas tres aperturas. Las 5,6 yardas por acarreo de Dowdle lideran actualmente la NFL. Es el caballo de batalla que podría llevar la ofensiva de los Chargers a otro nivel”.

Dowdle tiene 551 yardas y dos touchdowns terrestres en siete juegos, y ambos números están en camino de ser los mejores de su carrera si continúa desempeñándose bien.

Actualmente tiene un promedio de 5.6 yardas terrestres por acarreo esta temporada, el máximo de cualquier corredor de los Panthers y sería el máximo de cualquier opción de corredor de los Bolts.

El lugar de Rico Dowdle en el backfield

Como se mencionó, Rico Dowdle solo será una opción temporal hasta que Omarion Hampton regrese del IR.

Una vez que el novato regresa al campo, coloca a Dowdle en una situación interesante. Kimani Vidal parece una opción seria para ser la segunda opción del equipo como corredor con Najee Harris fuera por el resto de la temporada.

Cuando Hampton regrese y si Vidal puede continuar sacando el balón del backfield, podría eliminar a Dowdle en Los Ángeles. Vidal no ha sido consistente en su segunda temporada con los Chargers, algo que necesitará si quiere seguir teniendo un papel destacado.

Si bien puede ser una posibilidad remota, Dowdle puede ser la primera opción del equipo si Hampton no mejora su desempeño de principios de temporada.

Los Angeles Chargers tienen hasta el 4 de noviembre para realizar cualquier adquisición comercial antes de que pase la fecha límite para cambios.