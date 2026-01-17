Se insta a los Bucs a seleccionar un reemplazo para el mariscal de campo Baker Mayfield

La temporada empezó con Bucaneros de la Bahía de Tampa jugador de ataque panadero mayfield como candidato al Jugador Más Valioso de la NFL y aparentemente alineado para un extensión masiva del contrato.

La temporada terminó con Mayfield pareciendo abrumado y superado por una sucesión de mariscales de campo que incluían a un envejecido. Primos Kirk y un par de novatos en tyler shough y selección de séptima ronda Quinn Ewers.

Eso no infunde mucha confianza en el futuro, especialmente después de la Broncos Perdió 7 de 8 juegos en la recta final, terminó 8-9 en general y se perdió los playoffs por primera vez desde 2019.

Es posible que los Buccaneers necesiten al menos considerar un cambio de mariscal de campo en el futuro cercano, y la solución podría estar en las primeras rondas del 2026. NFL borrador.

El contrato de Mayfield vence después de 2026

Mayfield entrará en 2026 en el último año de un contrato de 3 años y 100 millones de dólares que firmó antes de la temporada 2024 y del que terminará cobrando hasta el último centavo. En el mundo de la NFL es muy inusual que un mariscal de campo de élite llegue a un año de finalizar su contrato sin asegurar una extensión.

El juego de Mayfield en la recta final esencialmente aseguró que no obtuviera el tipo de acuerdo al que parecía destinado después de que los Buccaneers comenzaran con marca de 5-1, uno que le habría pagado algo cercano a los $50 millones por temporada.

En cambio, Mayfield jugará por su futuro en la NFL en 2026.

En la recta final, las pérdidas de balón fueron especialmente preocupantes. Después de lanzar 3 intercepciones en los primeros 10 juegos, Mayfield lanzó 8 intercepciones en los últimos 7 juegos, incluido un par de juegos de 2 intercepciones en derrotas ante los Rams de Los Ángeles y Delfines de Miami.

El entrenador en jefe de los Buccaneers, Todd Bowles, no ha tenido reparos en criticar a Mayfield por su propensión a lanzar intercepciones en el pasado.

«Tenemos que ser mejores en la posición de mariscal de campo y tenemos que ser mejores en la posición de marcar señales y tenemos que ser mejores bloqueando», dijo Bowles. después de la derrota ante los Dolphins en la semana 17.

Una cosa a tener en cuenta para 2026 es que Mayfield estará con su cuarto coordinador ofensivo en 4 temporadas con los Buccaneers luego de que Josh Grizzard fuera despedido después de solo una temporada.

Los primeros dos coordinadores ofensivos de Mayfield fueron contratados como entrenadores en jefe de la NFL después de una temporada con él. panteras de carolina entrenador en jefe Dave Canales en 2023 y jaguares de jacksonville entrenador en jefe Liam Coen en 2024.

Los Buccaneers podrían seleccionar a Ole Miss QB en las primeras rondas

Una opción intrigante en las primeras rondas para los Buccaneers sería Trinidad Chambliss, mariscal de campo de Ole Missquien surgió de la nada para llevar a los Rebels a las semifinales del College Football Playoff y probablemente estará disponible en la segunda o tercera ronda.

Chambliss tuvo marca de 25-3 como titular las últimas 2 temporadas, llevando a Ferris State al Campeonato Nacional de la División II de la NCAA en 2024 en Ferris State antes de convertirse en una estrella sorpresa en Ole Miss en 2025, donde lanzó para 3,937 yardas, 20 touchdowns y 3 intercepciones, además de 527 yardas terrestres y 8 touchdowns.

Chambliss es actualmente el mariscal de campo número 3 en el Big Board del experto en draft de ESPN Mel Kiper: también tuvo una temporada de 1,000 yardas terrestres en Ferris State en 2023.