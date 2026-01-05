Se insta a los Browns a retener al entrenador a pesar de la decisión de Kevin Stefanski

La historia del marrones de cleveland‘ La temporada 2025 fue bastante simple: era un equipo con una de las defensas más dominantes del mundo. NFL y al mismo tiempo lleva la peor ofensiva de la NFL. Y si le han dicho que la defensa gana campeonatos, simplemente señale a Cleveland para refutar esa noción. La defensa ayuda, pero también hay que sumar puntos.

Los Browns ocuparon el puesto 31 en puntos y 30 en yardas esta temporada. Su calificación ofensiva de 55.6 de Pro Football Focus no solo fue la número 32 en la liga, sino que también fue la número 32 en la liga. No. 32 por un gran margen-No. 31 fue el Chorroscuya ofensa calificó con 62.0. La ofensiva de los Browns del año pasado también ocupó el puesto 32 según la PFF, con una calificación de 62,1, pero la versión de 2025 fue mucho, mucho peor.

Todo esto quiere decir que el desastre de 2025 para los Browns, que terminaron con marca de 5-12, no fue culpa de la defensa. De hecho, las cinco victorias que logró Cleveland se debieron en gran medida a la defensa. Como los Browns han despedido a Kevin Stefanski (al menos según los informes), es importante recordar que nada de lo que sucedió aquí debería recaer sobre el coordinador defensivo Jim Schwartz.

La defensa de los Browns prosperó con Jim Schwartz

Schwartz es una de las mejores mentes defensivas del juego y los Browns han contratado personal que ha maximizado lo que él quiere hacer. Los Browns podrían despedir a Stefanski y simplemente ascender a Schwartz a entrenador en jefe, pero al hacerlo, podrían perder a un gran coordinador y ganar a un entrenador mediocre: tuvo marca de 29-52 en un período de cinco años con los Browns. leones.

Mientras los Browns vencen al escritor AShley Bastock escribió para Cleveland.com el domingo: «Si los Browns dejan a Stefanski, tal vez aún puedan encontrar un entrenador con mentalidad ofensiva como el OC Joe Brady de los Bills o el OC Klint Kubiak de los Seahawks. En ese caso, sería imperativo que quienquiera que contraten mantenga a Schwartz como DC, mientras trabajan para reformar la ofensiva».

Kevin Stefanski respalda a Jim Schwartz

Después del final de la Semana 18, se le preguntó a Stefanski sobre trabajar con Schwartz en su tiempo con los Browns, donde ha sido DC desde 2023, y si Schwartz podría volver a conseguir un puesto de entrenador en jefe, ya sea en Cleveland o en otro lugar.

«Amo a Jim. Me encanta trabajar con Jim». Stefanski dijo. «Él y yo estamos cortados por el mismo patrón. Él es más que merecedor de ese tipo de oportunidades y si eso sucede, estaría encantado por él. Nuestras oficinas están una al lado de la otra, por lo que pasamos mucho tiempo juntos. Vemos el juego de manera muy similar, vemos las cosas sobre este juego de manera muy similar.

«Creo que ya lo he dicho antes, me recuerda a uno de sus ex entrenadores cuando yo jugaba, tal como él se ocupa de sus asuntos. Jimmy, y todo el personal defensivo, hicieron un gran trabajo».

Myles Garrett de los Browns es fanático

Uno de los puntos ciertamente a favor de mantener a Schwartz en el puesto, incluso si eso significa aumentarle el salario para evitar que acepte un puesto de entrenador en jefe en otro lugar, es la relación que ha forjado con Myles Garrettque ha llegado a un nivel histórico y de élite en esta defensa. Schwartz le da crédito a Garrett y el trabajo que realiza, pero Garrrett reconoció que Schwartz lo ha ayudado a avanzar.

«Me gusta Jim; me gustan los entrenadores que tenemos», dijo Garrett esta semana. «Entonces, no sé qué sucederá en el futuro. ¿Me gustaría jugar con Jim? ¿Me gustaría mantener el equipo y mejorar? Absolutamente.

«Pero estas son cosas que son manejadas por personas que firman mis cheques y toman decisiones más importantes de las que yo puedo tomar en cuenta. Así que les permitiré hacer lo que hacen: dar mi opinión si me la piden. Y tengo que rockear con quien sea que tengan aquí. Pero amo a Jim y me encanta tocar para él».