Se insta a los Broncos a cambiar por Mark Andrews de los Ravens para ayudar a Bo Nix

El Broncos de Denver podría ser un equipo a seguir en la fecha límite de cambios de la NFL de 2025, y se piensa que un movimiento innovador para un creador de juego como Cuervos de Baltimore ala cerrada Marcos Andrews Sería prudente.

Andrews es tres veces Pro Bowler y fue All-Pro del primer equipo en 2021.

Sería un objetivo sorprendente para los Broncos, pero con experiencia en postemporada que podría elevar su techo ofensivo.

El lanzamiento comercial de los Broncos consigue al TE de los Ravens, Mark Andrews

Garrett Podell de CBS Sports sugirió que los Broncos cambiaran por Andrews para ayudar bo nix a través de un “Año 2 de altibajos”. Andrews está en un contrato de cuatro años y 56 millones de dólares. Tiene un tope salarial de 16,9 millones de dólares para la temporada 2025.

Esta propuesta comercial de Heavy Sports tiene como objetivo que eso suceda.

Los Broncos obtienen:

Los cuervos obtienen:

«El canje de Denver por el ala cerrada tres veces Pro Bowl, Mark Andrews, que tiene 30 años y es agente libre pendiente, podría tener mucho sentido». Podell escribió el 15 de octubre. “La AFC Oeste se siente tan en juego como lo ha estado en años con el nueve veces campeón divisional defensor jefes Empezó 3-3. Denver debería atacar y reforzar el arsenal de creadores de juego de Nix con Andrews, un jugador que tuvo 11 touchdowns en recepción, la mayor cantidad de su carrera, la temporada pasada.

“Los Ravens, que han tenido un comienzo de 1-5 gracias a una defensa horrible y a Jackson marginado por una lesión, ya han comenzado a derribarlo, intercambiando al ex corredor de primera ronda. Odafe Oweh hacia Cargadores. No deberían tener problemas para cambiar a Andrews a Denver”.

Los Broncos tienen 5,8 millones de dólares de espacio bajo el tope salarial. por encima de la gorra. Necesitarían crear más espacio o aumentar su oferta a los Ravens para que asumieran parte del costo.

Los Broncos deben utilizar más a Evan Engram

entrenador en jefe de los broncos Sean Payton despertó interés sobre los planes del equipo para la fecha límite de cambios, que es el 4 de noviembre a las 4 pm ET.

«Siempre prestaríamos atención a lo que pudiéramos estar buscando». Payton dijo a los periodistas después de que los Broncos derrotaran a los Jets de Nueva York el 12 de octubre. «Creo que tenemos tiempo para hacer eso. Pero no estoy pensando en eso ahora».

Sin embargo, los Broncos podrían abordar otras necesidades tras firmar Evan Engrama en la agencia libre.

Hasta ahora, Engram ha estado infrautilizado debido a una combinación de decisiones de juego y lesiones. Sin embargo, cuenta con el apoyo de Nix para un papel más importante.

Evan Engram ha estado muy abierto en estos cruces intermedios a principios de año, así que me alegró mucho ver a Bo finalmente hacer el tiro contra Filadelfia. pic.twitter.com/IOn0CMQY9O -Frankie Abbott (@FrankiesFilm) 7 de octubre de 2025

“Es realmente bueno para nuestra ofensiva. [when Engram is involved]como se puede ver,» Nix dijo a los periodistas el 12 de octubre. «Pensé que hoy, realmente en la primera mitad, intentamos darle el balón, y eso es lo que sucede cuando intentas darle el balón. Él hace esas grandes jugadas. Por eso lo adquirimos. Eso es lo que estábamos seguros de que podía aportar a nuestro equipo. Y luego, en el cuarto, cuando lo necesitábamos, él fue quien hizo la atrapada.

«Él tenía la mano caliente hoy. Creo que lo heredó de la semana pasada. Está jugando muy bien, se siente bien, está ahí fuera, ganando enfrentamientos. Simplemente es un enfrentamiento difícil para los profundos y los apoyadores».

Los Broncos tienen opciones en TE

Engram, quien firmó un contrato de dos años y 23 millones de dólares en la agencia libre, tuvo cinco recepciones y 42 yardas, el máximo de la temporada, en la Semana 6, y anotó su primer touchdown de la temporada en la Semana 5.

Puede que esté al borde de una fuga.

Andrews, la selección general número 86 en el draft de 2018 de los Ravens, ha tenido al menos 45 recepciones, 544 yardas y cinco touchdowns en cada temporada desde su año de novato. Los Broncos podrían darle a Nix un par de armas dinámicas como ala cerrada.

Los Broncos se apoyaron Adam Trautman (7-58-1) y Nate Adkins (4-28-1) en una rotación, con Engram segundo entre el grupo en acción instantánea, por referencia de fútbol profesional.

Lucas Krull (2-15-0) también está presente. Entonces, los Broncos tienen varias opciones en la fecha límite de cambios.