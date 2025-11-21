Se insta a los Bills a realizar un cambio drástico de entrenador en medio de las luchas de Josh Allen

El billetes de búfalo sufrieron un duro golpe a sus esperanzas divisionales el jueves, debilitándose ante una agresiva defensa de los Houston Texans en una derrota por 23-19.

Aunque los Bills pudieron convertir un cuarto y 27 en su serie final gracias a algunas jugadas creativas del coordinador ofensivo Joe Brady, los problemas de la ofensiva, y la presión que ejerció sobre el mariscal de campo Josh Allen, llevaron a muchos a sugerir que los Bills se separaran de Brady.

Los proyectos de ley luchan por la ofensiva

Los Bills tuvieron una de sus peores actuaciones ofensivas en la carrera de Allen, permitiendo ocho capturas y tres pérdidas de balón, incluidas dos intercepciones de Allen. Brady recibió fuertes críticas por sus jugadas, incluida una carrera hacia James Cook en un cuarto y 1 clave en el último cuarto en el que Allen entregó lo profundo del backfield.

Los Texans apagaron la jugada, deteniendo a Cook visiblemente cansado en lo profundo del backfield y forzando una pérdida de balón.

En medio de las luchas, muchos fanáticos de los Bills pidieron al equipo que despidiera a Brady.

«Estoy constantemente en contra de pedir que se despida a los entrenadores», señaló uno en un publicar en X. «Creo que se basa en reacciones que no toman las cosas en contexto. Joe Brady tiene que ser despedido».

Algunos criticaron las predecibles jugadas de Brady, diciendo que estaban ejerciendo demasiada presión sobre Allen.

Otros sugirieron que el equipo encontrara una manera de traer de regreso al ex coordinador ofensivo Brian Daboll, quien fue despedido a mitad de temporada de su trabajo como entrenador en jefe de los Gigantes de Nueva York.

«Convencer a Daboll para que salga del campo de golf, traerlo aquí como asistente ofensivo senior y hacer que trabaje para volver a encarrilar este juego de pases», escribió el periodista Nate Geary del WGR 550 de Buffalo en un publicar en X.

Sean McDermott señala fallas en la ofensiva El entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, dijo que los Bills no lograron mantener sano a Allen contra la mejor defensiva de la liga, diciendo que «no era una buena fórmula» para tener éxito. «Bueno, cuando golpean al mariscal de campo 12 veces, eso no me gusta», dijo McDermott, vía ESPN. «No me gusta esa estadística en absoluto. Y no es una forma saludable de jugar ni de mantener saludable a nuestro mariscal de campo durante el resto de la temporada. Así que esa no es una buena fórmula». Se vio a Allen visiblemente frustrado, incluido un arrebato después del intento fallido de Cook en el último cuarto que provocó una pérdida de balón. Se vio al mariscal de campo de los Bills diciendo: «¿Qué estamos haciendo?». mientras golpeaba su casco al margen.