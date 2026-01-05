Se insta a la policía nacional a investigar el caso de las bromas de Pandji Pragiwaksono sobre la aduana de Toraja

Jacarta – Asociación de Estudiantes y Jóvenes Toraja (IMAJA) preguntó Bareskrim policia nacional para procesar inmediatamente los casos sospechosos insulto y discurso de SARA realizado por comediantes. Pandji Pragiwaksono.

Lea también: Miembros del TNI chocan con Brimob en Sulawesi Central, esto es lo que dijo el general de brigada Donny



El coordinador de acción de IMAJA, Muldiansah, evaluó que la declaración de Pandji en el evento Stand Up Comedy de 2013 fue muy insultante y degradante para la dignidad del pueblo Torajan.

Según él, los comentarios de Pandji sobre la tradicional ceremonia funeraria de Rambu Solo han socavado los nobles valores culturales y las tradiciones del pueblo Toraja.

Lea también: Comedia en vivo viral Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Sindir Ahmad Dhani Acerca de los derechos de autor



«Es lo mismo que insultar las costumbres regionales que nacieron en el seno del Estado indonesio. De hecho, cuestiones como ésta tienen el potencial de causar divisiones nacionales», dijo en una manifestación en la sede de la Policía Nacional, el lunes 5 de enero de 2025.

Dijo que varios grupos tradicionales Toraja también habían criticado a Pandji por haber sido multado según las normas consuetudinarias por este insulto.

Lea también: Viceministro de Justicia: Artículo sobre insultar al presidente no es para silenciar las críticas, que está prohibido calumniar y difamar



Por ello, instó a Bareskrim Polri a tramitar de inmediato el informe de Pandji sobre presuntos insultos y SARA.

«Solicitar a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional que dé órdenes a la Policía Regional de Sulawesi del Sur para que investigue el presunto insulto de Pandji a las costumbres culturales del pueblo Toraja», explicó.

«Está bien pedir disculpas, el proceso penal de Pandji Pragiwaksono debe continuar. Hacer cumplir la ley contra Pandji que divide a la nación», concluyó.