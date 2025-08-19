Se inspecciona el camino no oficial en la frontera fronteriza de Indonesia-Timor, el personal se espesará

Yakarta, Viva – Problemas camino de rata en la frontera Indonesia–Leer Timor De vuelta sobresaliendo. La Agencia Nacional de Gestión Fronteriza (BNPP) encontró un punto de cruce ilegal mientras realiza Encuesta Alrededor del Motamasin Cross -Border Post (PLBN), Malacca Regency, East Nusa Tenggara, el 15 de agosto de 2025.

Leer también: LSI Survey Denny Ja llamó al 74.6 por ciento del público no creyó el tema del diploma falso de Jokowi, hubo 3 razones



La comunidad a menudo usa el camino no oficial para entrar y salir de dos países sin documentos válidos.

«Todos los caminos de cruce no oficial que hacemos un inventario, encuestamos para que en el futuro nuestra esperanza es que podamos administrar bien el camino de cruce», dijo el diputado I BNPP, Nurdin, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: BI Banking Survey dijo que la distribución del nuevo crédito aumentó el segundo trimestre de 2025, este fue el apoyo



También enfatizó la necesidad de personal adicional en el poste de la frontera para fortalecer la supervisión.

«Fortaleceremos al personal para que más tarde el puesto de cruce pueda cubrir el manejo de caminos no oficiales», dijo Nurdin.

Leer también: LAN ayuda a los pacientes hospitalizados Fortalecer la calidad del trabajo Aparato civil en Timor Leste



Uno de los principales factores aún rampantes de cruces ilegales es que el gobierno transfronterizo tradicional (PLB) no ha sido reactivado por el gobierno de Timor Leste desde Pandemi Covid-19. Según el asistente del diputado Tasbara, Budi Setyono, Timor Leste State realizó una publicación de documentos PLB tradicional editorial desde hace Pandemi en hace 2020.

«Después de Covid hasta ahora, el gobierno de Timor Leste no ha reactivado el uso de documentos tradicionales de PLB para que sus ciudadanos visiten Indonesia. Actualmente estamos trabajando en esfuerzos diplomáticos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que el gobierno de Timor Leste pueda reactivar el uso de documentos PLB en el futuro», dijo Budi.