Se informaron tres jueces y un secretario del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta a Bawas Ma por presuntas violaciones del Código de Ética.

Yakarta, Viva – Tres hakim y uno Registrador En el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) se informó a la Agencia de Supervisión Tribunal Supremo (Ma) por presuntas violaciones Ética del código.

Leer también: El supuesto caso de asunto del inspector general Krishna Murti, Kompolnas, aclarará a la Policía Nacional



Son Raditya Baskoro, Abdullah Mahrus, Sulistyo Muhamad Dwi Putro y Erik Yuswanto

Esta queja fue presentada por Noverizky Tri Putra, un defensor de los consejeros de AM Oktarina.

Leer también: 9 Justices de la Corte Suprema y 1 Juez Ad Hoc La Comisión III aprobada por los derechos humanos III, esta es la lista



Los tres jueces habían cancelado previamente la decisión de Inkrah a través de una demanda por resistencia (Verzet).



Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta

Leer también: La historia de Triyono Martanto participó en la selección de candidatos para la Justicia de la Corte Suprema cinco veces



Este caso comenzó con una demanda presentada por Noverizky en 2023 contra la Embajada de Arabia Saudita en Indonesia y varias partes relacionadas, con el caso número 297/PDT.G/2023/PN.JKT.SEL.

La demanda contra la embajada de Arabia Saudita está relacionada con la demanda contra la ley que no paga dinero como una tarifa legal.

Después de que los acusados ​​y el acusado nunca habían estado presentes en cinco llamadas para el juicio, el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta que fueron diferentes, presidido por Akhmad Nakhrowi Mukhlis, cortando este caso por el demandado) el 2 de enero de 2024.

El veredicto castigó a la embajada de Arabia Saudita para pagar la compensación material de Rp375 millones a Noverizky.

El alguacil del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta informó el contenido del veredicto a la Embajada Saudita el 17 de enero de 2024, pero la Embajada se negó a firmarlo.

Según la ley de procedimiento, la decisión debe tener una fuerza legal permanente (Inkracht) el 31 de enero de 2024 o 14 días después de la notificación.

Noverizky luego presentó una solicitud de Aanmaning o una reprensión al Jefe del Sur de Yakarta para ordenar a la Embajada Saudita para cumplir con sus obligaciones. Se otorgó la solicitud y el entorno de Aanmaning se emitió el 30 de enero de 2025.

Aanmaning es una acción tomada por el Presidente del Tribunal para recordar a las partes perdidas que realicen la decisión del tribunal voluntariamente.

Aanmaning es uno de los mejores en la solución

A pesar de que el veredicto ha sido Inkracht, la embajada saudita en realidad presentó una demanda de resistencia (Verzet) sobre la decisión de Verstek el 25 de febrero de 2025.

Este caso se registró manualmente porque la decisión de Verstek tenía el estado de fuerza legal permanente en el sistema MA e-Court.

A medida que avanzaba el juicio de Verzet, Noverizky se sorprendió cuando el juez emitió su decisión, donde la excepción de su partido fue rechazada en su conjunto.

El juez también canceló el número de decisión de Verstek 297/pdt.g/2023/pn.jkt.sel, además de rechazar la demanda demandante/caracterizada para el todo;

Noverizky sospecha que existe una violación del Código de Ética y la no neutralidad del Panel de Jueces al decidir este caso de Verzet.

Acusación de violación del Código de Ética

Noverizky sospechó que los tres jueces habían violado el Código de Ética porque se consideraba que ignoraban los hechos del juicio de que la decisión de Verstek tenía fuerza legal permanente, algo que el juez debería conocer.

«También sospechamos que la no neutralidad del panel de jueces, considerando que la gestión de este tipo de caso debería haber sido muy familiar para ellos», dijo Noverizky a través de su declaración escrita, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Nove agregó, las quejas a la Agencia de la Corte Suprema se presentaron con la esperanza de que pudieran garantizar la integridad de la justicia y la aplicación de la ley justa, independientemente del estado de la parte litigante.

«También queremos recordar que las acciones de estos tres jueces son peligrosas para la aplicación de la ley en Indonesia. Donde, los casos que se han incrementado pueden abortarse con Verzet», dijo.

Además de hacer un informe a la Junta de Supervisión de la Corte Suprema, Noverizky también aseguró que tomaría más medidas apelando al Tribunal Superior de Yakarta.

«Todavía creo que otros agentes de la ley todavía tienen credibilidad y cordura. Así que lucharé contra la decisión de los tres jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta», dijo.

Por otro lado, Noverizky también considera la carta de derecho y el Ministro de Derecho e incluso el presidente Prabowo para buscar justicia.

Mientras tanto, cuando se contactó, el portavoz del Tribunal de Distrito de South Jakarta, Rio Barten, admitió que solo se enteró del informe de los periodistas.

También esperó información completa sobre el tema de la demanda para dar más declaraciones.