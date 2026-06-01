Se informa que Hasan Piker y Cenk Uygur no podrán asistir al SXSW de Londres

Según los informes, el Ministerio del Interior ha prohibido la entrada al Reino Unido al controvertido streamer de Twitch Hasan Piker y a su tío, el locutor Cenk Uygur. La medida significa que no podrán asistir al SXSW de Londres, donde tenían previsto hablar.

Los representantes de la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, no respondieron a las preguntas de Variedad pero The Times of London informa que canceló la autorización electrónica de viaje (ETA) de Uygur, que permite a los viajeros ingresar al Reino Unido sin visa por hasta seis meses, después de concluir que su presencia no sería “conducible al bien público”.

En una declaración en X, Uygur escribió: «Me han prohibido la entrada al Reino Unido. Intenté tomar un vuelo a Londres para asistir al SXSW London y dar un discurso en Oxford. Me han prohibido criticar a Israel. ¿Seguimos siendo libres? ¡Esto es opresión de los ciudadanos occidentales por parte de nuestros propios gobiernos en nombre de un país diferente!».

Aunque ni The Times of London ni el Ministerio del Interior han confirmado la prohibición de Piker, el transmisor respondió a la publicación de Uygur con su propio mensaje, diciendo: «el Reino Unido también ha revocado mi visa. Todo a instancias de Israel. Occidente está traicionando los «valores liberales» por un gobierno extranjero fascista genocida. Pronto todos nos convertiremos en Israel». [Sic]

Piker debía aparecer en el SXSW de Londres en un panel titulado «Cómo la izquierda estadounidense aprendió a hablar en Internet», mientras que Uygur hablaría sobre «El tecnofeudalismo está aquí. ¿Quiénes son los señores?»

El Times de Londres informó que la decisión de Mamood se basó en los recientes intercambios de Uygur con Piers Morgan en los que hizo comentarios “preocupantes” sobre el escándalo de las pandillas de acicalamiento en el Reino Unido y que su presencia “corría el riesgo de exacerbar el antisemitismo debido a su retórica desde los ataques del 7 de octubre de 2023”. También ha negado el genocidio en Armenia y se dice que ha hecho “insultos misóginos” en el pasado.

Piker también tiene un historial de declaraciones incendiarias, incluyendo decir que “Estados Unidos merecía el 11 de septiembre” y expresar su apoyo al grupo terrorista proscrito Hamás.

SXSW Londres no respondió a VariedadLas consultas.