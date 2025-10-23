Se informa que el líder del KKB, Undius Kogoya, murió

Jueves 23 de octubre de 2025 – 10:16 WIB
VIVA – El jefe de policía de Intan Jaya, el comisionado Sofian Samakori, confirmó que hubo informes sobre la muerte del líder del grupo criminal armado (KKB) Intan Jaya, Undius Kogoya, en el área de Wandai, Regencia de Intan Jaya, Papúa Central.
«Undius Kogoya informó morir a causa de una enfermedad. «Hay información de que el líder del KKB Intan murió en Wandai», dijo el comisario de policía Sofian Samakori, el jueves (23/10/2025), citado por ANTARA.
Según los datos recopilados, Undius Kogoya murió en Jae Village, distrito de Wandai, Intan Jaya Regency, el miércoles (22/10) alrededor de las 15:00 WIT debido a una enfermedad.
Antes de morir, se informó que Undius se mudó de Timika en Mimika Regency a Enarotali en Paniai Regency y luego de regreso a Intan Jaya. Sin embargo, cuando llegó a Wandai, su estado de salud empeoró hasta que finalmente murió.
Se sabe que el grupo KKB liderado por Undius Kogoya ha estado involucrado en varios ataques contra civiles y fuerzas de seguridad en la zona de Intan Jaya desde 2022. (ANTARA)
20 de octubre de 2025