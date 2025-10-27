Se informa que BTS realizará 65 conciertos mundiales en 2026

VIVA – Llegan noticias impactantes del mundo del K-Pop. Grupo fenomenal BTS Se dice que se está preparando para emprender una gira mundial masiva con 65 conciertos en 2026, después de que todos sus miembros completen oficialmente el servicio militar.

Lanzando desde coreabooBTS planea realizar 65 conciertos en varios países del mundo, con más de 30 conciertos programados en los Estados Unidos. Según se informa, este gran plan forma parte de la promoción de su nuevo álbum que se lanzará a finales de marzo de 2026, además de ser su primer álbum después de seis años de pausa como grupo completo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Después de que su último miembro, Suga, completara el servicio militar en junio pasado, se dice que todos los miembros de BTS comenzaron a estar activos nuevamente bajo el sello HYBE y están trabajando duro para preparar nuevos trabajos para los fans.

Anteriormente, BTS había cancelado su gira mundial 2020 debido a la pandemia de COVID-19. En cambio, solo realizaron 12 conciertos en cuatro ciudades entre 2021 y 2022. El último concierto con los siete miembros completos se llevó a cabo en Las Vegas en abril de 2022.

Respondiendo a los rumores sobre el concierto, Big Hit Music finalmente abrió sus voces. Hicieron hincapié en que el calendario y la escala de la gira mundial de BTS no se habían determinado oficialmente.

«El calendario y la escala de la nueva gira mundial aún no se han decidido», dijo un representante de Big Hit Music citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Sin embargo, esta noticia sigue siendo un gran momento destacado en el mundo del entretenimiento global. Los fanáticos ahora están esperando la confirmación oficial de HYBE y BTS con respecto a la gira mundial que se dice que es una de las más grandes en la historia de la música K-Pop.