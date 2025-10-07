Se incendiaron gasolineras en Ambon, el conductor entró en pánico al repostar combustible

Ambón, Viva – Una estación pública de servicio de combustible (SPBU) de Cengke Garden en la ciudad de Ambon, Maluku, casi agotó el gallo rojo, el martes (10/07/2025).

El incendio de la estación pública de servicio de combustible (SPBU) provocó el pánico entre los conductores de vehículos de dos y cuatro ruedas. Los que estaban repostando combustible corrieron hacia Jalan Jenderal Sudirman Ambon City, Maluku.

«El incendio se produjo durante la cola de llenado de fueloil. Al instante hubo una chispa de fuego en el letrero de Pertamina o en la sección Sing Box», dijo Enda, la gasolinera de Kebunce, el martes (10/7/2025).

Durante las chispas, aproximadamente quince minutos de agentes de la gasolinera lograron extinguir las chispas utilizando el extintor ligero de Pertamina.

Como resultado de este incidente, algunos conductores entraron en pánico hasta que corrieron mientras llenaban combustible y los oficiales entraron en pánico. Es probable que algunos conductores no se dejen llevar por el dinero a la hora de repostar combustible.

«A partir de ese incidente, actualmente no estamos operativos en el llenado de fuel oil para vehículos, hasta el proceso de recuperación», dijo.

Si bien la causa de este incendio, supuestamente se desencadenó por un cortocircuito de electricidad. Afortunadamente, en el momento del incidente no hubo víctimas, pero las pérdidas se estimaron en unas decenas de millones de rupias. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)