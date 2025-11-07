Se incendia una residencia de ancianos en Bosnia y mueren 12 ancianos

Tuzla, VIVA – Fuego en un asilo de ancianos en la ciudad de Tuzla, bosnia y noreste de Herzegovina (BiH), matando a 12 personas el jueves 6 de noviembre de 2025, después de que una mujer de 84 años muriera a causa de las heridas, dijo el hospital de Tuzla.

Lea también: Se pide a los funcionarios que investiguen seriamente el incendio de la casa del juez del tribunal de distrito de Medan Khamozaro



El incendio se produjo el martes por la noche en el séptimo piso del antiguo edificio donde estaban siendo atendidas las víctimas. diez personas fallecido esa noche, y otras 30 personas fueron hospitalizadas, incluidos cinco bomberos y tres policías.

Otros dos pacientes murieron durante el tratamiento en el hospital, después de estar en estado crítico, dijeron las autoridades.

Lea también: El juez Khamozaro fue a menudo aterrorizado por llamadas telefónicas antes de que su casa se incendiara.



Los exámenes de la autopsia mostraron que todas las víctimas, seis hombres y seis mujeres, murieron por asfixia tras inhalar monóxido de carbono, informó la fiscalía de Tuzla en un comunicado.

La fiscalía del cantón de Tuzla ha iniciado una investigación sobre las causas del incendio. Los fiscales también siguen esperando informes de la policía, electricistas y expertos en bomberos para determinar la causa.

Lea también: Se quema la casa del juez del tribunal de distrito de Medan, la Cámara de Representantes pide a la policía que investigue y proteja completamente al juez



El Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina declaró el 6 de noviembre Día de Luto para honrar a las víctimas. Las banderas ondearán a media asta en toda la Federación y se suspenderán todos los programas culturales y de entretenimiento.

Las autoridades describieron la tragedia como uno de los incendios residenciales más mortíferos en Bosnia en los últimos años.