Se incendia el hospital regional de Ponorogo y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción espera que el proceso de investigación del caso de soborno no se vea perturbado

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) admitió estar preocupado y esperanzado fuego almacén de farmacia en el Hospital General Regional dr. harjono Ponorogo No interferir con la investigación del caso relacionado con el regente inactivo de Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG).

«Con respecto a este incidente, por supuesto, el KPK espera que no interfiera con el proceso de investigación en curso», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Budi dijo además que el KPK espera todas las pruebas relacionadas con el caso, especialmente el presunto grupo. soborno proyecto en HOSPITAL Ponorogo ha sido obtenido por los investigadores.

Anteriormente, el 9 de noviembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había designado a cuatro personas como sospechosas en el presunto caso de soborno para la gestión de oficinas, proyectos de trabajo en el Hospital General Regional, dr. Harjono Ponorogo y otros recibos o gratificaciones dentro del Gobierno de la Regencia de Ponorogo.

El sospechoso fue identificado después de que se llevó a cabo una operación encubierta (OTT) en el área de Ponorogo.

Las cuatro personas son el Regente de Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), el Director de RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), el Secretario Regional de Ponorogo, Agus Pramono (AGP), y Sucipto (SC) como partes privadas o socios del Hospital Regional de Ponorogo.

En el presunto grupo de sobornos a directivos de oficinas, los destinatarios del soborno fueron Sugiri Sancoko y Agus Pramono. Mientras tanto, el sobornador fue Yunus Mahatma.

En el presunto grupo de sobornos en un proyecto de trabajo en el Hospital Regional de Ponorogo, los destinatarios del soborno fueron Sugiri Sancoko y Yunus Mahatma. Mientras tanto, el sobornador era Sucipto.

En cuanto al supuesto grupo de gratificación dentro del Gobierno de Ponorogo, el destinatario del soborno fue Sugiri Sancoko. Mientras tanto, el sobornador fue Yunus Mahatma.

Mientras tanto, el 4 de enero de 2026 se produjo un incendio en el almacén de la farmacia del Hospital Regional de Ponorogo. (Hormiga)