Se inauguró oficialmente el primer concesionario Geely Mainstay en Lippo Mall Kemang

Yakarta, VIVA – fabricante de automóviles chino, Geeleymarca oficialmente su paso de expansión en el mercado indonesio.

Este fabricante, conocido por su innovación en vehículos eléctricos e híbridos, abrió su primer concesionario en Lippo Mall Kemang, en el sur de Yakarta, en colaboración con Andalan Motors como socio distribuidor oficial.

La apertura de este showroom es un símbolo de la colaboración entre dos grandes nombres de la industria del automóvil que quieren reforzar su posición en el mercado nacional.

La elección de Lippo Mall Kemang se considera muy estratégica. Esta área es conocida como un centro de estilo de vida moderno con un segmento de consumidores de clase media a alta que tiene un gran interés en lo último en diseño y tecnología automotriz.



Distribuidor Kemang Mainstay Geely

Con fácil acceso y alto tráfico de visitantes, se espera que esta ubicación ayude a Geely a construir su imagen como una marca global moderna y relevante para los estilos de vida urbanos.

«Geely Lippo Kemang es la primera tienda de Geely Andalan, y creemos que esta ubicación es muy estratégica para presentar los productos de vehículos Geely y al mismo tiempo facilitar que los consumidores accedan a nuestros servicios», dijo Raynaldi Setiawan, director ejecutivo de Andalan Motors, en su declaración en Yakarta el viernes 17 de octubre de 2025.

Raynaldi añadió que esta colaboración fue un paso importante para introducir Geely en Indonesia.

«Estamos orgullosos de ser socios de Geely, una de las principales marcas de automóviles de China. Esperamos poder presentar los mejores productos para los consumidores indonesios», afirmó.

La tienda Geely Andalan City en Kemang está diseñada con un concepto más interactivo. Los visitantes no sólo pueden ver la línea de productos Geely directamente, sino también realizar una prueba de manejo y consultar sobre las características del vehículo en el área del centro comercial.

Se espera que este enfoque proporcione una experiencia nueva, más cercana y más personal a los consumidores.

La presencia de este concesionario es también una forma de apoyo de Andalan Motors a la transformación de la industria del automóvil hacia la era de la electrificación y los vehículos inteligentes.

La propia Geely es conocida como uno de los fabricantes originales. Porcelana que es bastante agresivo en el desarrollo de coches eléctricos e híbridos.

Después de abrir el primer concesionario en Kemang, Andalan Motors ha preparado planes para expandir la red de concesionarios Geely al área de Jabodetabek y a otras grandes ciudades como Surabaya, Bandung y Medan.