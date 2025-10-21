Se inaugura en Bulgaria un club de cine femenino

El Club de cine femeninola red global para mujeres y cineastas no binarios, está lanzando una sucursal en Bulgaria, FFC Bulgaria, durante una gala el jueves en ⁠⁠CineLibri Intl. Festival de Cine de Sofía, Bulgaria.

La iniciativa permite a los cineastas búlgaros conectarse con cineastas internacionales de la comunidad FFC. Ofrece acceso a recursos de aprendizaje, entrevistas con cineastas destacados y más. La nueva plataforma está comisariada por Krassimira Belev de First Draft y Martin I. Petrov del Festival Internacional de Cine de Glasgow, con el apoyo de No estudios Boyanaque ofrece a uno de los primeros 200 miembros de FFC Bulgaria 50.000 euros en uso de estudio y equipamiento para ayudarles a realizar su película.

La iniciativa nació después de que la cofundadora de FFC, Liza van der Smissen, asistiera a una Variedad panel comisariado en Cannes donde conoció a Belev y Petrov.

Krassimira dijo: «Conocer a Liza en Cannes fue como era lo que debía ser. Realmente admiro el trabajo que FFC ha realizado a nivel internacional y, como cineasta que ha enfrentado muchos de los mismos desafíos, siento una profunda pasión por ayudar a los demás. Mi esperanza es que esta organización brinde a las mujeres de Bulgaria el conocimiento y el apoyo que necesitan para ser valientes y proactivas con sus historias».

Martin añadió: «Es de gran importancia apoyar a los cineastas independientes al comienzo de su carrera y brindarles la orientación adecuada para ingresar a la industria con confianza. Tenemos el deber como festivales, fondos cinematográficos y compañías de producción establecidas de educar, descubrir nuevos talentos y brindarles un escenario para prosperar».

Poco después de Cannes, Krassimira y First Draft se unieron al fondo de cortometrajes de 10.000 euros del FFC, anunciado por primera vez en Variedady el FFC colaboró ​​con Lerner para facilitar la financiación de la película “The Red Box” en Nu Boyana Studios con la miembro del FFC Mirabel Stuart.

Lerner afirmó: “La industria cinematográfica búlgara está prosperando y es emocionante seguir trabajando junto con el FFC, apoyando a los cineastas búlgaros y mostrando al mundo las posibilidades de filmar aquí”.

FFC Bulgaria se suma al trabajo del Fondo Global de Cortometrajes del FFC, con un premio de 10.000 euros, cuyo ganador, Lisa Cole con su película “Filthy”, fue anunciado el viernes en el Festival de Cine de Londres BFI.

FFC Bulgaria se lanzará oficialmente y estará abierto para miembros a partir del 23 de octubre en la gala en ⁠⁠CineLibri Intl. Festival de Cine de Sofía, Bulgaria, durante su 11ª edición, que actualmente se desarrolla durante todo el mes de octubre. Para celebrar el lanzamiento, los primeros 100 miembros de FFC Bulgaria podrán unirse de forma gratuita a partir del 23 de octubre.