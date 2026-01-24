Se identifican todas las víctimas del avión ATR 42-500, incluidos los petacas que contienen huesos

Makassar, VIVA — Proceso largo identificación víctima accidente Aeronave El ATR 42-500 por fin está completo. El Equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) de la Policía Nacional confirmó que todas las víctimas habían sido identificadas, incluido un petate que contenía huesos, y cadáver Entregado inmediatamente a la familia en el Hospital Bhayangkara Makassar.

El jefe de policía regional de Sulawesi del Sur, inspector general de policía, Djuhandhani Rahardjo Puro, dijo que el equipo DVI se había movido rápidamente desde que recibió siete petacas del equipo conjunto SAR el viernes por la tarde. El proceso de identificación se llevó a cabo ininterrumpidamente hasta la noche, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Hasanuddin.

«El equipo DVI logró identificar a los 10 miembros de la tripulación y pasajeros del avión, compuesto por 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros», dijo a los periodistas el sábado 24 de enero de 2026.

En el proceso de identificación se identificaron tempranamente tres cadáveres. Ellos son Dede Maulana, Florencia Lolita y Esther Aprilita. Mientras tanto, en la siguiente etapa se identificaron otras siete víctimas, a saber, Andy Dahananto (piloto), Farhan Gunawan (copiloto), Hariadi, Restu Adi P, Dwi Murdiono, Ferry y Yoga.

Djuhandhani explicó que en total se recibieron 11 petacas del Equipo Conjunto SAR. De estos, se identificaron 10 petacas, mientras que otra contenía partes de huesos.

«Por lo tanto, transmitimos que de los 11 petacas enviadas (por el Equipo Conjunto SAR), 10 petacas fueron identificadas», dijo.

Aunque no especificó en detalle el método de identificación, confirmó que aún se podían reconocer bien todos los cuerpos de las víctimas, incluidas las partes del cuerpo que se encontraron por separado.

«Luego, a partir de otro bodypack, que contenía huesos, también se pudo comprobar que se trataba de parte del cuerpo de una de las 10 víctimas», dijo.

Una vez completado el proceso de identificación, el equipo DVI completó su tarea de acuerdo con los datos del manifiesto de vuelo del avión ATR 42-500 en la ruta Yogyakarta-Makassar, que registró un total de 10 víctimas.

«Todo fue identificado anoche por el equipo. Con los esfuerzos realizados, todos fueron identificados y son idénticos a los nombres de las víctimas incluidos en el manifiesto», dijo Djuhandani.

Todos los cuerpos de las víctimas identificadas han sido entregados ahora a sus respectivas familias, marcando el final de una de las etapas importantes en la lucha contra la tragedia aérea.