Se hunde en el bote de pesca en las mil islas, 5 personas desaparecidas

Yakarta, Viva – Bote pescador Surya Bahari Rawasaban hundir En las aguas de la isla Bokor, cerca de la isla de la cocina, el pueblo de Jawa, distrito Mil islas Sur, Kepulauan Seribu Regency, provincia de Dki Yakarta, el martes por la mañana.

«Hay cinco víctimas que no han sido encontradas. Todavía en busca», dijo el jefe del Centro de Datos e Información (Kapusdatin) de DKI Yakarta BPBD, Mohamad Yohan en Yakarta.

La ilustración del personal de Basarnas se prepara para llevar a cabo la operación de búsqueda de las víctimas de los barcos que se hunden.

Dijo que el pasajero del barco todavía estaba desaparecido y en la búsqueda del equipo conjunto SAR hasta esta tarde.

Según él, el proceso de búsqueda continúa y, según los datos recopilados, las cinco víctimas que todavía están en la búsqueda llamada Kartani, Wawan, Kacung, Udin y Kodok.

«El barco se hundió el martes por la mañana alrededor de las 3:00 a.m.», dijo.

Dijo que el barco inicialmente salió de Muara Angke el lunes (6/10) alrededor de las 21:00 Wib y se hundió el martes por la mañana alrededor de las 3:00 Wib en las aguas de la isla Bokor, cerca de la isla de la cocina.

Hasta el martes por la tarde, el barco y varias tripulaciones todavía estaban en busca del equipo conjunto SAR que eran miembros de las mil islas BPBD P2B, el personal de transporte de la Marina Tanjung Kait (AL) Wilker Wilker Karangantu.

Mientras que los sobrevivientes había tres personas llamadas Wahyudin (patrón), Imron y julio. «Tres barcos de pesca están buscando hasta ahora», dijo. (Hormiga)

