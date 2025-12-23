Se han retirado del mercado cientos de miles de automóviles eléctricos e híbridos porque pueden lanzarse solos

Jacarta – Vado Motor Company anuncia nuevamente el retiro del mercado (recordar) masivamente contra cientos de miles de vehículos electricidad y producción híbrida. Este paso se tomó después de que se descubriera una posible falla en el sistema de estacionamiento que podría causar móvil se lanza aunque esté en posición «Estacionamiento».

En su informe oficial a las autoridades de seguridad de Estados Unidos, Ford dijo que más de 272.000 vehículos se vieron afectados por este problema. Los modelos en la lista de retirada incluyen la Ford F-150 Lightning, el Ford Maverick Hybrid y el Ford Mustang Mach-E de varios años. producción el último.\



Pick-up móvil ford F-150 Raptor R

Graves problemas con el sistema de aparcamiento

El principal problema radica en el Módulo de estacionamiento integrado (IPM), que es un módulo electrónico cuyo trabajo es garantizar que la transmisión esté completamente bloqueada cuando el conductor mueve la palanca a la posición de estacionamiento. Bajo ciertas condiciones, este módulo no logra activar la función de estacionamiento por completo, aunque el conductor haya seleccionado el modo «P».

Como resultado, el vehículo tiene el potencial de moverse o deslizarse sin control, especialmente cuando está estacionado en una superficie inclinada. Este riesgo es aún mayor si el conductor no activa manualmente el freno de estacionamiento electrónico.

Modelos afectados y años de producción

Ford explicó que este retiro cubre varios de sus modelos populares, a saber:

Ford F-150 Lightning año de producción 2022 a 2026

Ford Maverick Hybrid año de producción 2025 a 2026

Ford Mustang Mach-E año de producción 2024 a 2026

Estos tres modelos son la columna vertebral de la estrategia de electrificación de Ford, por lo que este retiro del mercado ha recibido una amplia atención por parte del público y de la industria automotriz.

Síntomas que los conductores pueden sentir

Ford dijo que los vehículos que experimentan este problema generalmente mostrarán una advertencia en el panel de instrumentos, como una luz indicadora en forma de llave inglesa o un mensaje de error relacionado con el sistema de transmisión. En algunos casos, el indicador «P» no se enciende, aunque la palanca esté en la posición de estacionamiento.

Sin embargo, hasta que se publicó este informe, Ford afirmó que no había recibido informes de accidentes o lesiones causadas directamente por este problema.

La solución de Ford: actualización Dispositivo Software libre

Como medida correctiva, Ford prepara una actualización de software para solucionar fallas en el módulo de estacionamiento. Esta reparación se realizará de dos formas: