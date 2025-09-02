Se han realizado las 10 actuaciones más extrañas de todos los tiempos

VIVA – El mundo automotriz a menudo se presenta móvil que no solo es rápido, sino también único y excéntrico en el diseño y el concepto. Algunos fabricantes de automóviles crean vehículos performar Alto eso se ve extraño a los ojos de la gente común, pero aún tiene una atracción especial para los fanáticos automotrices.

Los siguientes son los diez autos de rendimiento más extraños jamás producidos, junto con detalles que lo hacen único, citado por Viva de Carthottle el martes 2 de septiembre de 2025.



Mobil Vauxhall Meriva VXR

1. Vauxhall Meriva VXR

Vauxhall Meriva vxr es un MPV compacto que está armado máquina Turboalimentado 1.6 litros con potencia de 178 hp. El alto diseño y el cuadrado hacen que parezca extraño para el auto de rendimiento, pero el conductor aún puede sentir una sensación deportiva gracias a la configuración de potencia del motor agpedente y agresiva. Este auto demuestra que incluso un automóvil familiar puede tener un lado «salvaje».

2. Mercurio Merodeador

Mercury Marauder es un gran sedán alimentado por un motor V8 de 4.6 litros que produce 302 hp. Su tamaño largo y pesado generalmente no se asocia con un automóvil de rendimiento, pero una combinación de diseño clásico de estilo Ala y gran potencia lo hace atractivo para los fanáticos de los automóviles musculares que buscan algo diferente.

3. Nissan X-Trail GT

Nissan X-Trail GT trajo una sorpresa al segmento SUV. Con un motor turboalimentado de 2.0 litros y una potencia de 276 hp, el X-Trail GT tiene un rendimiento sorprendente. Sin embargo, la altura y el cuerpo grande hacen que este SUV sea menos ideal para las curvas rápidamente, por lo que parece contraste entre el rendimiento del motor y el diseño del vehículo.

4. Renault Clio V6

Renault Clio V6 es un pequeño hatchback que se modifica colocando un motor V6 en el medio del automóvil. La fuerza es de alrededor de 230 hp, suficiente para llevar un alto rendimiento a un automóvil compacto. Este diseño es muy diferente del clio ordinario, lo que hace que parezca extraño pero atractivo para los excéntricos fanáticos de los autos deportivos.

5. Mercedes R63 AMG

Mercedes R-Class en sí es un automóvil que es conceptualmente extraño, solo unas pocas personas quieren un MPV de siete pasajeros que sea bajo y poderoso. Sin embargo, la situación se volvió realmente extraña unos años después de ser introducido cuando Mercedes la entregó a la división AMG, que instaló inmediatamente un motor V8 de 6.2 litros alimentado por 503bhp en la Clase R para crear R63.

6. Dodge Calibre SRT-4

Este automóvil también estaba presente cuando el Grupo Chrysler estaba tratando de desarrollar su marca SRT Performance, y por eso Calibre estaba equipado con un motor turboalimentado de 2.4 litros que producía 285 CV. Toda la potencia se canaliza a través de las ruedas delanteras, sin un deslizamiento diferencial limitado.

7. Smart #5 Brabus

Es mucho más difícil justificar el proyecto actual de automóvil de rendimiento imprudente en comparación con hace 20 o 30 años. Esta versión produce potencia de hasta 637 CV. La energía es más grande que McLaren F1 que usa Smart.

8. Chevrolet HHR SS

A principios de la década de 2000, Chevrolet estaba celoso del éxito de Chrysler con PT Cruiser, y quería disfrutar de la nostalgia incómoda. Sin embargo, todo eso no impidió que Chevy liberara la versión de 260bhp turboalimentada SS de 260 CV con feroz kit de carrocería, suspensión inferior y palanca de cambios de tiro corto en una transmisión manual de cinco velocidades.

9. Cuando sea Stinger GT S

Kia ha dejado de ser un stock de risa al lanzar Stinger GT S en 2017, pero aún apareció de repente. Este es el sedán deportivo ejecutivo, que se introdujo cuando el segmento había comenzado a encogerse, con un motor V6 de 365 CBHP de doble turbo.

10. Lancia Thenta 8.32

La versión rápida de la idea del sedán ejecutivo de Lancia Thema se siente muy lógica. Pero esta versión, asegurando el uso de un motor V8 de 2.9 litros del Ferrari 308, que está directamente instalado en la parte delantera de la IMA.

Los diez autos anteriores muestran que el mundo automotriz no es solo una cuestión de velocidad, sino también innovación y coraje para crear algo diferente. Aunque el diseño y el concepto parecen extraños, estos autos todavía tienen ventiladores leales. Proban que la creatividad puede cambiar la percepción de lo que se puede llamar el «automóvil de rendimiento».