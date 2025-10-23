Se han limpiado 47 vehículos expuestos al CS-137 radiactivo en Cikande

Jueves 23 de octubre de 2025 – 18:27 WIB
Ataque, VIVA – Un total de 29.700 vehículo en una zona industrial CikandeSerang Regency, Banten, ha sido revisado para detectar posible contaminación radioactivo Cesio-137.
Esta inspección es una parte importante para controlar el riesgo de propagación. radiación salir de la zona afectada.
El diputado de Control de Contaminación y Daños Ambientales (PPKL) de KLH, Ratio Ridho Sani en Serang, dijo el jueves que esta medida se tomó para garantizar la seguridad pública y prevenir la exposición a la radiación en áreas residenciales y rutas de distribución de bienes.
Lea también:
El Comité para la Erradicación de la Corrupción investiga al Director General del PSP, Ministerio de Agricultura, Andi Nur Alamsyah
«Según los resultados de la inspección, se encontró que 47 vehículos estaban contaminados con cesio-137. Todos ellos fueron descontaminados con éxito», dijo.
Destacó que en la última semana no se encontraron más vehículos radiactivos. «Esto demuestra que los esfuerzos de mitigación llevados a cabo por el equipo de KBRN Gegana Brimob son efectivos», dijo Ratio.
Comandante de la Unidad de Brigada Móvil KBRN Pasgegana, Comisario de Policía. Yopie Indra Prasetya Sepang, explicó que la detección de vehículos se lleva a cabo desde el 1 de octubre.
«Hasta la fecha, hemos inspeccionado alrededor de 29.672 vehículos. De este número, se detectó que 47 vehículos contenían exposición al cesio-137», dijo.
Todos los vehículos detectados, dijo Yopie, habían pasado por un proceso de descontaminación hasta ser declarados limpios. «Gracias a Dios hemos descontaminado exitosamente todos los vehículos detectados, por lo que ya está claro su estado», enfatizó.
Según sus palabras, los resultados del seguimiento diario muestran avances significativos. «Desde el viernes pasado, no se han detectado más vehículos con exposición al cesio-137 fuera del área. Esto significa que los esfuerzos de control llevados a cabo por el Grupo de Trabajo en las áreas industriales han mostrado resultados efectivos y positivos», dijo Yopie.
Ratio agregó que todos los esfuerzos de control se llevaron a cabo con el principio de precaución (principio de precaución). «No queremos el menor riesgo para el público. Todas las medidas se toman con mesura y de acuerdo con las normas de seguridad radiológica», afirmó.
Con condiciones cada vez más estables, el gobierno asegura que las actividades industriales en Cikande comiencen a volver a la normalidad sin riesgo de exposición. «En comparación con el manejo inicial, la situación en el campo está mucho más controlada. Ya no hay indicios de propagación de radiación a través de vehículos, la gente puede sentirse más tranquila», dijo Ratio. (Hormiga)
El Comité para la Erradicación de la Corrupción examinó 300 oficinas organizadoras del Hajj en casos de corrupción de cuotas
Las oficinas organizadoras del Hajj que fueron examinadas estaban repartidas en varias regiones de Indonesia.
VIVA.co.id
23 de octubre de 2025