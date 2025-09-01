Se han formado el Consejo Laboral y el Grupo de Trabajo para los despidos

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto dijo, en un esfuerzo por mantener sostenibilidad Crecimiento económico Al prestar atención al bienestar de los trabajadores, el gobierno ha formado el Consejo de Bienestar Laboral y la prevención del grupo de trabajo de los despidos.

Esto fue transmitido por Airlangga en la conferencia de prensa ‘Indonesia del mercado de capitales’, que se celebró en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), Yakarta.

Afirmó que el propósito de las dos instituciones era un instrumento de alerta temprana (sistema de alerta temprana), un programa de mejora de rekilling, así como un esfuerzo para facilitar el fortalecimiento del diálogo social.

«Y también para garantizar que el crecimiento económico sea sostenible, sin sacrificar el bienestar de los trabajadores», dijo Airlangga, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, cuando se reunió en el Ministerio de Comercio, Yakarta, el lunes 30 de junio de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Además, la formación de las dos instituciones fue como un esfuerzo del gobierno para satisfacer las demandas de los trabajadores, que habían sido transmitidos en sus manifestaciones hace algún tiempo.

Airlangga afirmó que la formación de estas dos instituciones es una forma de compromiso gubernamental para mantener la estabilidad económica mientras protege a los trabajadores. Esto también está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto en el tema del empleo.

«El presidente Prabowo enfatizó que el gobierno bajo su liderazgo estaba decidido a luchar siempre por los intereses de las personas, incluidas las personas más pequeñas y rezagadas», dijo Airlangga.

Agregó, el presidente Prabowo también a menudo recordaba la importancia de mantener la unidad nacional, por ejemplo, invitando a las personas a no ser fácilmente enfrentadas y provocadas por invitaciones a disturbios.

«El presidente Prabowo también ha instruido a las filas de los Tni-Polri para que sigan siendo sólidos para fortalecer la estabilidad nacional, para abordar la situación que se desarrolló en el país en los últimos días», dijo.