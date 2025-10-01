Se han construido 10.012 sppg para MBG hasta septiembre

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana reveló que había formado 10.012 unidades de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) o la cocina del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

Dadan transmitió esto durante una reunión con la Comisión IX de la Cámara de Representantes que también asistió el Ministro de Salud, el Jefe de BPOM y el Ministro de Población y Desarrollo Familiar.

«Alhamdulillah, hasta el día de hoy hemos podido formar 10,012 sppg en 38 provincias, 509 distritos y 7.022 sub -distritos», dijo Dadan en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Actividades en SPPG Lanud Adi Soemarmo para preparar un paquete MBG Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

Dadan dijo que BGN tenía el objetivo de construir 10 mil sppg hasta finales de septiembre de 2025. Sin embargo, el número excedió el objetivo.

«Entonces, a fines de septiembre, estamos apuntando a 10 mil, gracias a Dios se forman 10.012. Así que superamos el objetivo de 12», dijo.

Dadan explicó que la formación de SPPG tuvo dos períodos. En el primer período, desde principios de enero hasta finales de julio, BGN logró formar 2.391 sppg. Mientras que del 1 de agosto al 30 de septiembre logró formar 7.369 sppg.

Con el aumento en la cocina MBG, Dadan explicó que la absorción del presupuesto para el programa MBG también aumentará. Porque, el presupuesto utilizado para un SPPG es de alrededor de RP900 millones a RP1 mil millones.

«Debido a que se estableció un SPPG, la absorción aumentará entre RP900 millones a RP1 mil millones. Por lo tanto, los próximos cinco días la absorción de BGN aumentará en RP5 billones», explicó.

