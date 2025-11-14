Se han celebrado los Juegos Olímpicos de la Madraza de Indonesia, aquí están los ganadores de oro

Jacarta – olímpico Madraza El nivel nacional de Indonesia (OMI) 2025 se completó en el Hotel Grand el-Hajj, Cipondoh, Tangerang, Banten. En la gran final que se celebrará durante tres días, del 11 al 14 de noviembre de 2025, la provincia de Banten acogerá a finalistas de 34 provincias de Indonesia. Esta Olimpiada se lleva a cabo en etapas a partir de los niveles de unidad educativa, distrito, provincia y nacional.

Lea también: El viral Gus Elham besa a un niño pequeño, viceministro de Religión: ¡Esto debe parar!



En la clausura a la que asistió el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar, se dijo que estudiantes que lograron logros en diversas disciplinas científicas se llevaron a casa cientos de medallas en juego en 11 categorías de ciencias y 3 categorías de temas de investigación.

El Ministro de Asuntos Religiosos dijo que estaba orgulloso de ver el desarrollo de madrasas que dominan con creces la ciencia. «Cada año siempre hay nuevos (hallazgos)», afirmó el ministro de Asuntos Religiosos ante un millar de espectadores.

Lea también: Ministro de Religión promete luchar por el destino de los maestros de madraza designados como PPPK



Según el Ministro de Asuntos Religiosos, las capacidades de las madrasas en los campos de la ciencia pura y la investigación aplicada ya no son inferiores a las de las escuelas públicas. «Más aún», dijo.

Actualmente las madrasas han logrado elaborar ciencia y religión en un solo lugar. «Espero que las madrasas puedan convertirse en el nuevo epicentro de la civilización avanzada y pilares de Indonesia en el futuro», afirmó.

Lea también: La Cámara de Representantes pide que se resuelva el problema de la certificación de maestros de madraza: se debe defender la justicia



El Ministro de Asuntos Religiosos espera que las madrasas no consideren que existe una separación de conocimientos que obliga a uno a abandonar al otro. «Porque el Profeta realmente apreciaba la ciencia. Ordenó el estudio de la ciencia universal porque pertenecía al Islam que estaba disperso», dijo.

Actualmente en Indonesia sólo las madrasas pueden elaborar ciencia y religión en un solo lugar. Por eso, el Ministro de Asuntos Religiosos espera que esta escuela con características islámicas pueda convertirse en un nuevo epicentro de la civilización avanzada y un pilar de Indonesia en el futuro.

«Creo que las estrellas en ascenso ahora son las madrasas», añadió.

Director de la madraza KSKK Ministerio de Religión En RI, dijo Nyayu Khodijah, la realización de estos Juegos Olímpicos estuvo inundada de entusiastas. Todas las etapas de selección utilizan el sistema CBT para garantizar la transparencia y la objetividad de la evaluación.

En total, participaron más de 202 mil estudiantes de tres niveles: secundaria, secundaria y primaria. La mayoría de los participantes fueron mujeres, es decir, 136.171 estudiantes (67,43 por ciento). «Mientras tanto, la implementación de OMI alcanzó 555 puntos de ubicación repartidos en cada distrito/ciudad», dijo.