Se han celebrado fiestas gay en Surabaya 8 veces, la participación es gratuita

SurabayaVIVA – La policía de la gran ciudad de Surabaya (Polrestabes) trajo a un psiquiatra después de allanar el evento. fiesta gay «LGTB Siwalan Party» en un hotel de la Ciudad de los Héroes hace unos días.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal policía de surabaya El subcomisario de policía, Edy Herwiyanto, dijo que hasta 34 jóvenes que participaban en fiestas homosexuales o del mismo sexo habían sido arrestados por la policía y nombrados sospechosos.

Resultó que esta no era la primera vez que hacían una fiesta de sexo gay, se cree que habían realizado fiestas de sexo gay 8 veces con diferentes lugares y participantes.

«Sí, siete veces en el mismo hotel y una vez en un hotel diferente», dijo Edy Herwiyanto a los periodistas en Surabaya, el miércoles 22 de octubre de 2025.

«Según las declaraciones de los sospechosos, algunos de ellos participaban por primera vez, pero también había quienes habían participado en actividades similares varias veces, hasta 8 veces», añadió.

Se sabe que la policía ha clasificado a los sospechosos de este caso en cuatro grupos. El sospechoso en el primer grupo es alguien que financió el partido titulado «Partido LGBT Siwalan», acusado del artículo 33 en relación con el artículo 7 de la Ley Número 44 de 2008 sobre Pornografía y/o el artículo 296 del Código Penal (KUHP). La pena máxima es de 21 años de prisión.

La policía allana una fiesta de sexo gay en un hotel de Surabaya

El segundo sospechoso del grupo es una persona que actúa como administrador principal, acusado del artículo 29 en relación con el artículo 4, párrafo 1 de la Ley Número 44 de 2008 sobre Pornografía y/o el artículo 296 del Código Penal (KUHP). La pena máxima es de 12 años de prisión.

Los sospechosos del tercer grupo son siete personas que actuaban como asistentes administrativos, acusados ​​del artículo 29 en relación con el artículo 4, párrafo 1 de la Ley número 44 de 2008 sobre pornografía y/o del artículo 296 en relación con los artículos 55 y 56 del Código Penal (KUHP). La pena máxima es de 12 años de prisión.

Los sospechosos del cuarto grupo eran 25 participantes del «Partido LGBT Siwalan», acusados ​​del artículo 36 de la Ley número 44 de 2008 sobre pornografía. La pena máxima es de 10 años de prisión.

Edy explicó que el rango de edad de los sospechosos es de 20 a 30 años, que provienen de diversas zonas de Java Oriental. «Algunos de ellos todavía son estudiantes, además de trabajar en el sector privado», dijo.