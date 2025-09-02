Se han asegurado 18 personas con respecto al saqueo de Uya Kuya, la policía devolverá a los que …

Yakarta, Viva – presuntos perpetradores Saqueo Casa lujo propiedad de miembros del parlamento indonesio, el principal solar o Vas aEn el área de Pondok Bambu, East Yakarta, la policía arrestada aumentó.

Si anteriormente hubiera nueve, ahora hay 18 personas. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal. Polres Metro East Yakarta, Comisionado Senior de Policía adjunto Dicky Fertoffan.

«18 (presuntos perpetradores fueron arrestados)», dijo, el martes 2 de septiembre de 2025.



Uya kuya y su gato mascota

Aun así, enfatizó que todos se demostraron que eran los perpetradores. Por lo tanto, los investigadores aún realizan exámenes intensivos. Aquellos que no se demuestran que sean los perpetradores ciertamente serán enviados a casa.

Explicó que los supuestos perpetradores se dividieron en diferentes casos. Hay quienes intervienen en los oficiales, luego algunos saquean. Sus motivos no son otro que buscar beneficios personales.

«De Yang asegurado No todos los perpetradores. Los que no son los perpetradores son enviados a casa «, dijo.

Anteriormente informó, la policía finalmente aseguró a nueve personas relacionadas con casas de lujo de lujo pertenecientes a miembros del Parlamento Indonesio, Surya Utama o Uya Kuya, en el área de Pondok Bambu, East Yakarta.

Lo que hizo una escena, a partir de la evidencia confiscada, había un gato asegurado por los oficiales. Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, el Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan confirmó el arresto.

Según él, de las nueve personas traídas, siete de ellas eran sospechosas de los perpetradores, mientras que los otros dos todavía eran testigos.

«Los resultados del desarrollo de esta noche, la policía de East Yakarta lograron asegurar a nueve personas con varios tipos de evidencia. Incluido un gato», dijo Dicky cuando se confirmó, el martes 2 de septiembre de 2025.